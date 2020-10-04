影／中秋連假台海不平靜！解放軍機不斷擾台...美軍有動作了！

記者王佩翊／編譯

解放軍近日多次派出軍機擾台，中秋連假更是連續4天進入我國西南防空識別區（ADIZ）。根據軍方統計，9月以來已經有超過50次的解放軍軍機進入台灣周遭海域，然而每架戰機升空執行巡衛任務，每小時的作業成本上看100萬，我方為執行攔截任務，已花費至少上億。然而臉書粉專台灣西南空域4日更爆料，「美國海軍 P-3C #AE1D5B #161415 通過巴士海峽進入南海。」

臉書粉專台灣西南空域稍早貼出一張即時觀測航跡圖並表示，「美國海軍 P-3C #AE1D5B #161415 通過巴士海峽進入南海，會不會北上進入我西南空域和共機各自獵鯊? 讓我們繼續看下去！中美反潛機同時出現在同一空域有點耐人尋味！有美艦要北上通過台海嗎？」

此外，「台灣西南空域」粉專也指出，4日上午解放軍機再度侵擾我西南空域，而有媒體指出，空軍照例廣播驅離，研判應該又是運八反潛機。事實上，在中秋連假期間，台海周圍非常不平靜，除了解放軍每天的侵擾之外，也包括美軍在附近空海域巡弋，3日更有加拿大軍艦直接由南往北穿越台灣海峽。

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