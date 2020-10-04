好友染疫死怕爆！共和黨人曝：川普確診「狂問我會不會死」　苦撐表面堅強

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普2日傳出確診新冠肺炎，第一時間在推特上宣布自己與妻子梅蘭妮亞的健康狀況，即立即進入隔離狀態；晚間川普搭機前往沃爾特-里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行治療，然而卻遭到爆料，川普在得知自己染疫第一時間，不斷地問身邊幕僚：「我會不會像好友切拉（Stanley Chera）一樣病逝？」

▲川普得知自己確診，擔心問多次是否會跟好友一樣病逝。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，川普的好友、房地產大亨切拉（Stanley Chera）今年4月份因感染新冠肺炎死亡，享壽77歲，讓川普相當難過。如今川普傳出確診，據悉在入院之前，川普曾多次問幕僚，自己有沒有可能會跟切拉一樣，再也沒有出來。

這項消息被美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）記者雪曼（Gabriel Sherman）引述共和黨匿名人士說法，其實當時切拉染疫時，川普曾提到有朋友中標，也因為切拉的病情惡化相當快速，所以讓川普將社交距離指引延長一個月，並且放棄復活節前的開工計畫，不過這一切最後還是遭到川普否定。

現在川普傳出確診，雖在入院前他曾對著鏡頭比出大拇指、3日也在推特公開自己的健康報告影片，但仍可以看出，已經受到感染的他，一切說詞都變得小心翼翼，比起過去幾個月對於防疫的態度有明顯不同。

▲川普在院內簽公文畫面曝光。（圖／翻攝自Ivanka Trump推特）