總統大選穩上啦！拜登連嗨兩天一夜：「再1個月」叫我老婆第一夫人

▲拜登與其妻子吉爾•拜登。（圖／翻攝自拜登推特）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普夫婦、共和黨政要與白宮幕僚相繼確診新冠肺炎（COVID-19）的消息震驚國際，更預估將嚴重影響、衝擊11月總統大選。然而民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）似乎對此消息感到欣喜若狂，不僅在推特上發文表示「我將成為美國總統」，當地時間3日下午更發文表示，「一個月後，我們就可以叫拜登夫人為『第一夫人』了！」

他在推特放上與妻子吉爾•拜登（Jill Biden）牽手的照片，並寫上一句簡短的豪語，「一個月後，我們可以叫拜登夫人為我們（我國）的第一夫人！」

▲拜登推特發下豪語，稱1個月後可以稱呼妻子為第一夫人。（圖／翻攝自拜登推特）

其實川普確診消息震驚美國政壇，在消息傳出10個小時後，拜登首先打破沉默，在推特上發文表示，自己將會成為美國總統，「無論你們是投票支持我、亦或是反對，我都將代表你們。」

拜登連日來的舉動，雖然可凝聚支持群眾的信心，卻也讓不少網友質疑，拜登先前曾說過不再進行負面宣傳，結果變成在推特上針對國家領袖的口水戰？

美媒《CNN》醫藥記者古普塔（Sanjay Gupta）分析，新冠病毒難以預測，很有可能今天篩檢結果陰性、到了隔天卻轉變為陽性，或是同一天內出現兩種結果，呼籲就算密切接觸者篩檢結果為陰性，還是得進行自主隔離。而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也因此縮減亞洲行程，只在日本停留3天，其餘蒙古、南韓等行程將於10月中下旬重新安排。

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