「末日核彈包」現身！隨行川普搭機就醫　軍人保管遇襲直接開槍

記者詹雅婷／編譯

美國總統川普2日自白宮搭乘直升機，前往沃爾特-里德國家軍事醫療中心。根據外媒捕捉到的畫面，封號「核足球」的核彈公事包也被帶上直升機，能讓川普在不用經過國會或軍方核准的情況下，即可自行授權發動核武攻擊。

▲ 美國總統川普確診新冠肺炎後，選擇就醫治療。（圖／路透，下同 ）

每日郵報報導，近年來的美國總統離開白宮到訪各地時，總會帶著核彈公事包，且軍事助理也隨行，就連川普感染新冠肺炎搭直升機就醫，也必須持續遵守這項規定。儘管有消息傳出，川普有呼吸困難、極度疲累的情況，但目前白宮醫師康利3日已證實，川普的身體狀況已取得實質進展，在使用抗病毒藥物瑞德西韋之後，並未出現相關併發症，官方態度謹慎樂觀。

就在川普此次搭機前往沃爾特-里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）時，根據路透社記者捕捉到的畫面，當時一名身穿白色制服的軍人手上正拿著，封號「核足球」的核彈公事包。

翻開美國歷史，自從1962年古巴飛彈危機以來，也就是時任總統甘迺迪時期，美國歷任總統就有攜帶「核足球」（nuclear football）的成規。報導指出，核足球取名源自艾森豪時代的代號「Dropkick」核戰計畫，創建目的在於確保核戰選項存在於美國總統身邊，且共有3個袋子，總統及副總統身邊各有一個，其餘的一個放置在白宮。

此外，負責保管核足球的軍事助理也被允許配槍，以便隨時應對試圖上前爭搶公事包的人；對於公事包裡面的內容物，迄今很少被公開，但已知可能有衛星電話、一本75頁執行核武攻擊與告知藏身處的指南書、軍官連絡文件資料，如要授權發動攻擊，總統必須提供密碼認證身分，密碼卡又被暱稱為「小餅乾」（biscuit），並聯絡位在華盛頓特區的國家軍事指揮中心。

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▼「核足球」先前已經隨著歷任美國總統到訪各地。（圖／達志影像／美聯社）

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