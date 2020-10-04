川普最新病況曝！白宮醫：使用瑞德西韋第二劑「尚未脫離險境」

▲川普確診新冠肺炎。（圖／路透社）

記者詹雅婷／編譯

美國白宮醫師3日晚間發布最新備忘錄，強調總統川普現已使用抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）第二劑，沒有出現相關併發症，但強調在還沒有脫離險境的此刻，總統醫療團隊如今抱持謹慎樂觀的態度。

福斯新聞引述白宮醫師康利（Sean Conley）備忘錄內容指出，這是川普自從確診以來取得的實質性進展，「他現在維持在沒有發燒的狀態，且能在沒有氧氣補充的狀態下，讓血氧飽和度維持在96%至98%之間」，且大多數的下午時段都在處理事情，並能毫無困難四處走動。

目前川普現已使用抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）第二劑，且沒有出現併發症，總統醫療團隊目前抱持「謹慎樂觀」態度。只不過，康利也提到，川普現階段「尚未脫離險境」，未來將繼續使用瑞德西韋進行治療，同時監測他的身體狀況。

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