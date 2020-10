尿液可變飲用水！　NASA新型「太空廁所」要價近7億

▲NASA太空廁所可將尿液轉為水飲用。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者高琳景/綜合報導

美國太空總署(NASA)於本周的一艘貨運飛船中,運送了一個通用廢物管理系統(UWMS),簡稱「太空廁所」,讓男女太空人都能方便使用,甚至可以將太空人的尿液回收轉為飲用水。

根據《BBC》報導,這個太空廁所價格高達2300萬美元(約新台幣6.9億),重量約45公斤,比目前太空站所使用的廁所體積小65%、重量減輕40%。據了解,馬桶經過改良後,有助於回收更多尿液,甚至太空人的尿液排出後,經過過濾和處理後就可以再次飲用。

產品經理梅利莎•麥金利(Melissa McKinley)提到,「清潔確實是個問題,我們不希望任何東西跑動或被卡住。」對於太空人來說,在不弄濕或有任何問題的情況下使用廁所真的很重要。

If you've ever wondered how astronauts use the bathroom in space –– today’s your day.



In this NEW #AskNASA episode, @Astro_Jessica answers some of our most popular ❓s about living on the @Space_Station & sneak peeks a new space toilet launching tonight: https://t.co/ysiPNyfrfP pic.twitter.com/jRp1ucH7DO