女性+亞非裔身分吸選票！拜登副手「賀錦麗」有望任首位女副總統

▲賀錦麗靠著多重族裔身分與現代女性光環贏得不少青睞。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

2020美國總統大選即將於11月正式登場，各黨派候選人紛紛卯足全力迎戰，而總統候選人的副手也成為眾人矚目的焦點。其中民主黨候選人拜登（Joe Biden）的副手賀錦麗（Kamala Harris），從小由移民來到美國的單親媽媽扶養長大的她，也透過女性身分與少數族裔血統等多元身分贏得不少青睞。

現年55歲的賀錦麗（Kamala Harris）雖然身上留著非裔與印度裔的血液，但擁有一個極具中國風的中文名字，這一切都要追朔到2003年賀錦麗在競選舊金山地方檢察長時，為了鞏固華裔選票，特地請好友、也就是舊金山市府婦女委員會委員蘇榮麗替她取名。

▲賀錦麗（右）與印度裔母親Shyamala Gopalan（中）。（圖／達志影像／美聯社）



賀錦麗的父母皆是高知識份子，她的父親是牙買加移民，赴美國加州大學柏克萊分校留學後取得博士學位，為一名經濟學教授，而母親則是南印度坦米爾人，為醫學專家。然而賀錦麗的父母在她7歲時便離異，留下她的母親獨自將她與妹妹扶養長大。

賀錦麗自參選後便主打「現代女性」與「多元族裔」的背景，事實上，作為一名女性，賀錦麗的確也做出了一定成績。她自加州大學哈斯汀法學院畢業後便持續耕耘於司法工作，甚至在2010年當選加州總檢察長，一躍成為加州史上第一位女性、非裔、印度裔總檢察長。而她也在 2016 年當選加州參議員，成為美國參議院第一位印度裔和第二位非裔女性參議員。今年她更如願成為拜登的競選拍檔，成為美國史上第一位亞裔、非裔副總統候選人。

▲美國民主黨正副總統參選人拜登、賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）



根據統計，美國歷年來共有14名副總統成功當上總統，不論是因總統離世接任或是卸任後自行選上，都一再顯示了副總統在某部分也被視為總統接班人。尤其拜登已經高齡77歲，如果真的成功當選，那麼任職第一年就已經78歲，依照拜登的身體狀況恐怕不會追求連任，甚至有可能會提早卸任，並由賀錦麗接任總統一職。因此賀錦麗的身分也格外吸引眾人的目光，畢竟若是賀錦麗真的當上總統，那將會是美國第一位女性、亞裔總統。

除此之外，賀錦麗在從事司法工作時，也曾經與拜登的兒子博（ Beau Biden ）共事過，當時賀錦麗的優秀能力就已經讓博刮目相看，只可惜博2015年因腦癌復發離開人世，享年46歲。

賀錦麗結合非裔與亞裔等少數族群的優勢，不僅如此，還比拜登小22歲，再加上她的女性身分，勢必能替身為老年白人男性的拜登吸引到不同族群的選票。

▲賀錦麗與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）。（圖／達志影像／美聯社）



然而賀錦麗也並非毫無爭議，她的先生任德龍（Douglas Emhoff）日前被爆出，由他擔任合夥人的歐華律師事務所（DLA Piper）專門做中國生意，在當地擁有30多年的業務經驗，光是中國投資部門就有超過140名的律師服務。不僅如此，該公司也被爆出聘任許多前共產黨高官任職。

歐華律師事務所在中國的客戶包含多間國有企業，如中國東方航空、南方航空與騰訊等，同時也替中國「招商局集團」（China Merchants Group,CMG）提供法律服務，CMG是中國中央企業，被視為香港四大中資企業之一，更是「一帶一路」的重要參與者與投資者。

自首場電視辯論會後，拜登的民調再度領先川普，整體聲勢看好，再加上川普與第一夫人在關鍵時刻爆出確診，也讓賀錦麗入主白宮，成為美國第一位亞裔、女性副總統的機會大幅提升。

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