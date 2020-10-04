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9月陰謀論神預言川普「10月驚奇」　網質疑染疫是騙病選舉手段

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▲▼美國總統川普染疫第2天首發聲，向眾人報平安致謝。（圖／翻攝自川普推特影片）

▲美國總統川普染疫第2天首發聲，向眾人報平安致謝。（圖／翻攝自川普推特影片）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統大選正式不到30天，民調落後民主黨總統參選人的現任總統川普突傳染疫，讓「10月驚奇」再度上演，只不過時間點太過巧合啟人疑竇，網路甚至掀起這是假病真出招的另類選舉手段，「逃避辯論會」、「拖延大選」等陰謀論紛紛出籠。左派留言質疑川普愛說謊「憑什麼相信」，右派則指控是拜登藉辯論會把病毒傳給川普。

川普於美東時間周五（2日）染疫的新聞震驚全球，根據社群媒體監測服務公司「Dataminr」當天公布的數據，相關推文每5分鐘就達到一次高峰。不過第一時間已有不少人提出質疑，認為川普其實並未染疫，而這是一條散播自白宮的假新聞。

部分懷疑論者回看自美國3月疫情爆發以來，川普散播了許多錯誤與不實訊息的紀錄來看，認為白宮的話實際上不可信；其他人則直指此舉是為了逃避下一次的總統辯論，或甚至延後大選。不過也有人認為，白宮說謊的地方在於，川普的病情其實比官方證實的還要更嚴重。

眾多拒絕相信川普染疫的人，更在推特上瘋傳一條9月18日就已發出的陰謀論假訊息，該則推文「預言」內容如下。「川普的10月驚奇將會是宣布『他被感染了』。是假的，但很具有戲劇性。這個轉折會把拜登踢出媒體目光，『川普疫情監測』將會占據每天的每一分鐘。接著，14天後，川普會出現在世人面前，被羥氯奎寧（hydroxychloroquine）100％治癒。」川普此前曾多次宣稱羥氯奎寧對冠狀病毒具有極高療效，甚至能透過每天吃來預防，但被各家專家及機構提出的證據打臉，甚至被WHO移除臨床用藥項目。

專門散布陰謀論、曾被擁有8000多萬粉絲的川普推特帳號轉發過推文的極右派「匿名者Q」則反控，拜登（Joe Biden）藉由辯論會將病毒傳染給川普。

《紐約時報》引述紐約康乃爾大學（Cornell）本周公布的研究顯示，川普是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情錯誤和誤導資訊的「單一最大推手」。報告裡頭指出光是川普一人捏造的不實疫情訊息，就占據整體的38%，而且自2月至今，他在34個不同的場合均宣稱疫情會很快消散。

專門調查不實訊息的諮詢公司「Card Strategies」，執行長萊恩（Melissa Ryan）表示，由於川普在言行上鼓吹和幫助推動，「我們現在都處在一個陰謀論猖獗的環境中，而且我們的白宮還常常給媒體及公眾不實的訊息。」她指這樣的情況，為人們對白宮的不信任創造了「完美的風暴」。

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