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嘉義一社區主委任期屆滿不卸任　住戶怒：300萬基金流向不清不楚

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▲中埔君臨天下社區居民控訴卸任主委。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔君臨天下社區爆發主委管理權爭議。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉君臨天下社區日前爆發居民控訴主委蕭龍吉兩屆任期到後卻遲不卸去主委一職，對於社區三百多萬基金流向也無法交代，導致社區相關業務空轉無法運作，引發社區民眾集結抗議，轄區警方到場力勸雙方依行政訴訟向司法提出評判。

▲中埔君臨天下社區居民控訴卸任主委。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔君臨天下社區居民集結控訴前主委忍期已滿不願去職更對社區三百萬基金流向交代不清楚。（圖／記者翁伊森攝）

社區民眾控訴，蕭姓前主委105年任主委一職至109年皆未看照規定公開社區相關財報，社區存摺款項出入明細也沒看過，然而居民繳交的管理費用也都沒有存入專戶專用，加以在蕭姓主委109年1月13日到任後不願卸任，也不願舉辦新任主委及幹部遴選後，社區民眾忍無可忍主動於2月1日遴選新委員，及相關主任委員及幹部，會後並寄發存證信函提醒蕭姓前主委交接社區業務及相關財務且向法院提出訴訟。縣府及相關公單位七月來函要蕭姓主委應在七日內辦理移交。

▲中埔君臨天下社區居民控訴卸任主委。（圖／記者翁伊森攝）

▲新任管委會出示公文說明新任管委會正當性。（圖／記者翁伊森攝）

蕭龍吉表示，新任委員會遴選無相關依據，自己才是於法有據的主委，但對於自己任期已滿被控訴不願交出主委一職，只說居民遴選未依規定，至於三百多萬的社區基金流向則不願交代。

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