快訊／川普公布最新影片　4分3秒「臉色蒼白」：我已經好多了

▲川普在推特上為自己和第一夫人梅蘭妮亞報平安。（圖／翻攝川普推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普染疫第2天，於美東時間周六（3日）於推特發布最新影片，向全國民眾報平安，表示他已經「好多了」，並決心全力抗疫。他也更新第一夫人梅蘭妮亞（Melenia Trump）的病況，表示她年紀較自己「稍輕」，恢復情況良好。

川普首先感謝所有沃爾特里德（Walter Reed Medical Center）的專業醫護人員，並認為他們的表現相當傑出。接著他說道當初住進此地時「身體微恙」，但現在感覺好多了，所有人也都努力要讓他回到總統的正常崗位上，「因為我們還是必須讓美國再次偉大。」

「我會回來的」，川普透露他可能很快就能重回崗位，並重新開跑因染疫落下的競選行程。他再次稱美國疫情已有進展，而全球許多人都染上了2019冠狀病毒疾病（COVID-19），「我在為他們抗疫，不只是為美國人，而是為全球所有的確診患者。我們會打敗這個冠狀病毒的，不管你想怎麼稱呼它。」

川普目前接受瑞德西韋的治療，他表示整個療程非常有效，甚至稱其為「上帝降下的奇蹟」。他也表示目前已感到情況轉好，但「接下來幾周才是考驗」，「我們在接下來幾天看看事情如何發展」。

除了感謝來自美國人民及兩黨的慰問，川普也向全球致電慰問的元首致意。他表示自己收到接下來必須繼續待在白宮進行隔離的醫囑，不與人會面、談話，連橢圓形辦公室（Oval Office）也不會去，就是乖乖待著「享受」隔離，「但我不能這麼做。」

川普說美國是世界最強大、最偉大的國家，身為總統的他，不能就這樣被關在白宮樓上的一個小房間裡，「我們必須面對問題。」