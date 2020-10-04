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雙雙再創紀錄！法單日增近1.7萬確診　英「1天翻倍」通報1.2萬例

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▲▼法國2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情再起。（圖／路透）

▲法國疫情難控制。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間4日上午5點30分，全球蕾計確診3475萬8446例、103萬667死。美國染疫人數逼近740萬大關，如今總統川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melenia Trump）也是其中一人；與此同時，歐洲疫情仍未見減緩，法國單日通報確診人數衝上1萬6972人，創下該國單日紀錄。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計737萬3881例、20萬9284死、287萬3369人痊癒、總計1億596萬4193人接受篩檢。印度染疫人口成長驚人，與美國距離相差縮小至百萬人以內，來到647萬3544例確診、10萬842死；巴西則是488萬523例確診、14萬5388死。

法國疫情排全球第11順位，累計62萬9492例確診、3萬2171死。法國衛生部3日通報新增確診病例，高達1萬6972人，較前一日暴增5000例，再次改寫該國單日最高紀錄，此前紀錄是1萬6096人。此外，過去24小時法國49人染疫不治，過去7天新增4087名患者接受住院治療，加護病房新增849人。

英國新增通報也增加1萬2872例，相較前一日通報的6968例，幾乎增加2倍，也改寫9月29日創下的最高紀錄，當天通報為7143人染疫。

俄羅斯累計119萬8663人染疫，2萬1153死；哥倫比亞蕾計84萬1532例、2萬6397死；祕魯累計82萬1564例、3萬2609死；西班牙累計78萬9932例、3萬2086死；阿根廷累計77萬9689例、2萬599死；墨西哥累計75萬3090例、7萬8492死；南非累計67萬9716例、1萬6938死。

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