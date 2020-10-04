川普病況令人擔憂「一度呼吸困難」　白宮官員：未來48小時是關鍵

▲白宮人員透露，川普過去24小時的病況令人擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普確診新冠肺炎後，白宮一度傳出他身體相當疲倦，甚至有呼吸困難等狀況，他也在2日（美國時間，下同）轉住進沃爾特．里德國家軍事醫學中心接受治療。主治醫師3日上午透露，川普目前恢復狀況良好，沒有發燒也不需要戴呼吸器，至於出院時間則不確定。

根據美媒《ABC NEWS》報導，白宮內部一名消息人士透露，川普總統2日上午曾經有呼吸困難的情況，甚至一度戴上呼吸器幫助呼吸。另一名熟悉川普身體狀況的消息人士也告訴ABC NEWS，「川普過去24小時的病情令人擔憂，接下來48小時對他的健康（病況）至關重要。」

▲川普在推特感謝醫師。（圖／翻攝自推特）

所幸，白宮醫師肖恩•杜利與醫學中心醫師3日上午進行病情報告，指出川普目前的恢復狀況相當良好，沒有發燒，也不需要呼吸器輔助，未來也將接受為期5天、使用如瑞德西韋（Remdesivir）等實驗性藥物治療，至於總統何時會出院，他不願意透露。

醫師病情報告後不久，川普也在推特表示，沃爾特．里德國家軍事醫學中心的醫生、護士和所有人都很棒，還有同樣來自機構的其他人也都令人讚嘆不已，過去6個月的時間裡，與疫情的作戰中取得巨大進展，而在眾人的幫助下，他的感覺很好。

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