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新冠肺炎年死100萬人很弱？　海外確診台人：200天身體依舊崩壞

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,英國奧爾德姆行人配戴口罩，走過繪有病毒圖片的廣告看板。（圖／路透）

▲海外確診台人現身說法，感染後200天身體依舊像是颱風過境的崩壞狀態。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）自從2019年12月爆發以來，至今已經將近1年，全球死亡人數突破100萬人。但是有鄉民在PTT八卦板上發問，新冠肺炎一年只造成100萬人死亡，跟2年造成5000萬人死亡的西班牙流感相比，是不是弱爆了？相關話題釣出一位在海外確診的台灣人現身說法，新冠肺炎的可怕，在於即使治癒200天後，身體依舊像是颱風過境般的崩壞感受。（本文已獲當事人授權提供）

網友發文指出，本身是七年級中段班（大約30幾歲），身高171發病前體重70公斤，發病後3~4個月一度瘦到剩59公斤，發病前身體健康，一周去健身房2-3天，一周飲酒1-2兩次，沒有抽菸習慣。

網友說明，如果以死亡率來看，新冠肺炎的確不是特別強的傳染病，但是他得病至今已經200天，也在倫敦做過PCR檢驗病毒反應是陰性，但是身體到現在還是沒有完全恢復，這病毒最變態的地方是，會讓你整個免疫系統亂掉，就算病毒沒了，「你身體就像颱風過後，整個崩壞了」。

▲▼美國,佛羅里達,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲在國外只有重症患者才會治療，輕症的新冠肺炎患者只能靠自己的免疫系統。（圖／路透）

網友表示，以國外標準來說，他的病情算是輕度到中度，真正發病的時間大概一周左右，這種在國外都是叫你自己在家休養，他當初在三月患病的情況，基本上是沒藥醫的，完全是靠自己的免疫系統撐過來。

網友回憶，第一期發病頭5-7天，就是跟一般感冒症狀差不多，頭痛、喉嚨痛、微咳；第二期7-14天，胸痛、沒力、極度疲倦，睡覺的時候一睡著馬上被嚇醒因為沒辦法呼吸，四肢無力，胸口沉重，呼吸困難，當時背著9公斤的電腦包走了大概10公尺就，完全喘不過來，然後坐在車上想用手機拍照，結果無法集中注意力。

▲▼確診的海外台人，PO出自己在倫敦做的PCR檢驗報告。（圖／網友授權提供）

▲確診的海外台人，PO出自己在倫敦做的PCR檢驗報告。（圖／網友授權提供）

第三期30天-120天，輕微中風症狀，右手右腳麻痺，無法站立洗澡，晚上的時候突然面部僵硬無法微笑，四肢無力，講話講到一半突然無法正確說出想說出的字；第四期大概120天之後，開始每天固定服用75-150MG的阿斯匹林，基本上只要不吃垃圾食物、不喝酒，現在可以跟正常人差不多。

▲▼加勒比海島國巴貝多（Barbados）「灣泉屋」（Cove Spring House）降價求售。（圖／翻攝自房仲網hardingsinternational）

▲網友表示，他現在移居加勒比海島國巴貝多（Barbados）養病。（圖／翻攝自房仲網hardingsinternational）

網友說明現況，他現在搬到加勒比海的島國巴貝多養病，因為覺得這邊的天氣，對身體感覺比較好，他的後遺症還算輕微的，在臉書群組當中，有20幾歲正妹每天一直「烙賽」，有人是過了好幾個月還是注意力無法集中，無法閱讀。

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