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慰問川普夫妻　譚德塞：採強力手段抗疫，永遠不算晚

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普夫婦、其他共和黨政要與顧問，總共7人先後確診新冠肺炎，消息傳出後震驚國際。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞2日除在推特發文，希望川普夫妻可以早日康復外，他在記者會上也再次強調，採取有力措施扭轉疫情形勢，永遠不算晚。

川普夫婦確診消息傳出後，譚德塞除在推特表達慰問外，他2日在記者會上表示，全球新冠肺炎確診人數，光上一週就新增了近200萬例，相較前一週增加了近6％，為肺炎疫情爆發以來，新增病例數最多的一週，現在正是應對疫情的關鍵時刻，對於所有人來說，最快的解決辦法，就是合作行動。

全球各國如今面臨了4種疫情情況，首先有一些國家迅速抑制病毒擴散，進而避免疫情大規模爆發，第二則是有些國家發生疫情爆發，但現在已經能夠控制，第三是一些國家控制疫情後，隨著解除限制措施，導致確診數再次增加，最後則是一些國家仍處在大規模爆發階段。

他強調，從世界各地的防疫經驗顯示，只能擁有強有力的領導，加上清晰而全面的戰略，持續的溝通與積極參與防疫的民眾，採取有力措施扭轉疫情形勢永遠不算晚，各國領導人應該加強應對，進行有針對性的遏制疫情措施，同時保護衛生系統、醫護人員能夠得到保護，進而積極參與拯救生命。

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