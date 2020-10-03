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川普染疫...大選穩上啦！拜登推特發文嗨翻：我將成為美國總統

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▲▼拜登在推特上口出狂言，表示將會代表美國人民，成為下屆美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登在推特上口出狂言，表示將會代表美國人民，成為下屆美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普夫妻與共和黨政要、前白宮顧問相繼確診新冠肺炎（COVID-19），外界預估此波疫情將有可能嚴重影響緊接而來的11月總統大選結果；而代表民主黨出征、不斷被川普譏笑為「睡喬」（Sleepy Joe）的拜登，聽聞川普確診消息後，竟在官方推特上大言不慚表示，自己將會當選下屆美國總統！

拜登（Joe Biden）當地時間2日在推特上發表一則推文，旋即引起全球網友們熱議。他在推文口出狂言道，「我代表民主黨競選，不過我將會成為一名美國總統。不管你們投票支持我、亦或是反對我，我都將會代表你！」

▲▼拜登該則推文截圖。（圖／翻攝自拜登推特）

▲拜登該則推文截圖。（圖／翻攝自拜登推特）

網友們也在推文底下留言表示，「不了，謝謝！我很好」、「我不會支持你」、「你永遠不會代表我！絕不！您所代表的事物與態度無法與真正愛美國的人保持一致」、「是的！民主黨是最適合人民支持的，共和黨一直試圖控制一切，不過是小氣的老人罷了！」

不過在《CNN》赫赫有名的醫藥記者古普塔（Sanjay Gupta）分析指出，至今新冠病毒篩檢仍具有侷限性，很可能今天呈現陰性、明天卻呈現陽性，或是同一天內檢測都還是能篩出兩種結果，「且新冠肺炎患者出現症狀的第1、2天傳染效力最強，建議就算是篩檢結果為陰性的密切接觸者，恐怕也得開始自主隔離。」

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