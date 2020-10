川普旋風式確診入院…18小時內出現症狀　急診科醫師：不合理

▲美國總統川普確診新冠肺炎。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

美國總統川普2日確診後,目前已住進醫學中心進行治療。川普從宣布確診到病情惡化須入院,僅經過短短18小時。白宮記者認為,若非必要,以川普的個性來說,不太可能輕易去醫院;急診科醫生也說,通常確診後需要經過5至8天才會出現呼吸困難的症狀,希望白宮能更透明地說明川普病情。

根據CNN報導,川普在美東時間2日凌晨12時54分在推特宣布,他和妻子梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎;白宮醫生也表示川普復原狀況良好,將在白宮內進行隔離治療。到了2日上午,白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)證實,川普出現輕微症狀,但仍在白宮官邸辦公。

▲川普戴著口罩走出白宮搭乘軍機前往醫院。(圖/達志影像/美聯社)



結果到了2日下午接近傍晚時,白宮醫生表示,川普出現呼吸困難、感到疲倦等情況,目前已開始使用美國製藥公司再生元製藥(Regeneron)的實驗性新冠雞尾酒藥物,並由專機接送至馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)進行治療。

CNN駐白宮記者戴蒙德(Jeremy Diamond)認為,川普在短時間內病情惡化,充滿諸多疑點,「這18個小時內到底發生了什麼事?總統的症狀發展到何種程度,讓他的醫生認為該入院治療?」戴蒙德說,就醫生建議住院,也必須川普本人同意才行,「他要同意到醫院看醫生的好處遠大於壞處,否則這會給人軟弱的印象,他一向不喜歡展現這點。」

Breaking news about @realDonaldTrump now attempting remdesivir treatment in hospital & note from physician that he does not yet need supplemental oxygen. But what are his vital signs? Why such rapid progression? There is a lot we don’t know and a lot that doesn’t make sense. pic.twitter.com/DGJMx3y6YY