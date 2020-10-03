川普旋風式確診入院…18小時內出現症狀　急診科醫師：不合理

▲美國總統川普確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普2日確診後，目前已住進醫學中心進行治療。川普從宣布確診到病情惡化須入院，僅經過短短18小時。白宮記者認為，若非必要，以川普的個性來說，不太可能輕易去醫院；急診科醫生也說，通常確診後需要經過5至8天才會出現呼吸困難的症狀，希望白宮能更透明地說明川普病情。

根據CNN報導，川普在美東時間2日凌晨12時54分在推特宣布，他和妻子梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎；白宮醫生也表示川普復原狀況良好，將在白宮內進行隔離治療。到了2日上午，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）證實，川普出現輕微症狀，但仍在白宮官邸辦公。

▲川普戴著口罩走出白宮搭乘軍機前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）



結果到了2日下午接近傍晚時，白宮醫生表示，川普出現呼吸困難、感到疲倦等情況，目前已開始使用美國製藥公司再生元製藥（Regeneron）的實驗性新冠雞尾酒藥物，並由專機接送至馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行治療。

CNN駐白宮記者戴蒙德（Jeremy Diamond）認為，川普在短時間內病情惡化，充滿諸多疑點，「這18個小時內到底發生了什麼事？總統的症狀發展到何種程度，讓他的醫生認為該入院治療？」戴蒙德說，就醫生建議住院，也必須川普本人同意才行，「他要同意到醫院看醫生的好處遠大於壞處，否則這會給人軟弱的印象，他一向不喜歡展現這點。」

Breaking news about @realDonaldTrump now attempting remdesivir treatment in hospital & note from physician that he does not yet need supplemental oxygen. But what are his vital signs? Why such rapid progression? There is a lot we don’t know and a lot that doesn’t make sense. pic.twitter.com/DGJMx3y6YY — Leana Wen, M.D. (@DrLeanaWen) October 3, 2020

前巴爾的摩衛生專員、急診科醫生溫麟衍（Leana Wen）表示，白宮必須在川普的病情上保持更高的透明度，通常確診後5至8天會出現症狀，包含呼吸急促、發燒等，「總統確診24小時內就出現症狀入院治療，這並不合理，還有許多遺漏的地方需要弄清楚。」

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