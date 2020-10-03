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川普身邊爆「超級傳播事件」…至少7人確診！　全場幾無人戴口罩

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▲▼9月26日在白宮玫瑰花園舉行的大法官巴瑞特提名儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲9月26日在白宮玫瑰花園舉行的大法官巴瑞特提名儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普2日確診後，目前已住進醫院接受治療，當局也還在釐清傳染途徑。外界現在紛紛向矛頭指向9月26日在白宮舉行的大法官巴瑞特提名儀式，據統計，目前出席該活動的人中，除了川普夫婦以外，已經有7人確診，簡直就是場超級傳播事件。

根據CNN與《紐約時報》報導，川普9月26日在白宮玫瑰花園舉辦大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）的提名儀式，據了解目前出席這場活動的人中，已經有7人確診，包含川普夫婦、共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、麥克李（Mike Lee）、白宮前高級顧問康威（Kellyanne Conway）與聖母大學校長詹靜思（John Jenkins）。

▲▼9月26日在白宮玫瑰花園舉行的大法官巴瑞特提名儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲美衛生部長阿扎爾（中）也未配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

CNN也指，曾經訪台的美衛生部長阿扎爾（Alex Azar）雖然在會場中有戴口罩，但在散場與其他人肘擊打招呼時就將口罩拿掉。現場還有許多人臉貼臉地打招呼。

▲▼9月26日在白宮玫瑰花園舉行的大法官巴瑞特提名儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴瑞特（右）在夏天時就曾染疫，經治療後目前已經康復。（圖／達志影像／美聯社）

至於巴瑞特本人與其丈夫在夏天時就曾染疫，經治療後目前已經康復。根據現場曝光畫面可以看到，所有安排在草地上的椅子都沒有保持安全距離，配戴口罩的人也寥寥無幾。CNN記者霍爾摩斯（Michael Holmes）更在推特表示，「巴瑞特的提名儀式聽起來越來越像一場超級傳播者的聚會。」

除此之外，根據《國會山莊報》（The Hill）川普競選團隊總幹事史蒂芬（Bill Stepien）也確診，另外還有至少3名白宮記者、11名電視辯論會的工作人員也染疫。

 

First lady Melania Trump and GOP Sens. Thom Tillis and Mike Lee, all of whom later tested positive for Covid-19, were...

POLITICO 發佈於 2020年10月2日 星期五

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