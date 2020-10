才宣布確診！川普星星又遭破壞　兇手竟是綠巨人「浩克」

▲川普星星。(圖/路透)



實習記者劉雪兒/綜合報導

美國總統川普2日確診新冠肺炎,替倒數32天的總統大選投下震撼彈,而他在好萊塢星光大道上的星星再次遭到破壞,受損程度非常嚴重,目前工作人員已架起帳篷,積極進行修復。對此,好萊塢商會主席加德班(Rana Ghadban)怒批說,應該用正確的方式來抒發情緒,而民主並不代表可以無視法律。

