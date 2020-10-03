　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才宣布確診！川普星星又遭破壞　兇手竟是綠巨人「浩克」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普星星。（圖／路透）

▲川普星星。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國總統川普2日確診新冠肺炎，替倒數32天的總統大選投下震撼彈，而他在好萊塢星光大道上的星星再次遭到破壞，受損程度非常嚴重，目前工作人員已架起帳篷，積極進行修復。對此，好萊塢商會主席加德班（Rana Ghadban）怒批說，應該用正確的方式來抒發情緒，而民主並不代表可以無視法律。

根據《衛報》報導，事情發生於當地時間2日清晨，從監視器畫面顯示，一名裝扮成綠巨人「浩克」的男子，用鐵鎬向「川普星星」砸去，川普的名字幾乎被砸到無法辨識，受損程度至少造成5千美元（約新台幣14.5萬）的損失，而警方目前正積極調查有關嫌疑人等。

對此，加德班表示，當人們對獲獎者感到憤怒時，希望是以更積極的方式去表達情緒，而不是破壞當地的地標，「我們的民主是以尊重法律為基礎，人們可以運用在對的事情上，而不是破壞公共財產」。

事實上，川普的星星已經不是第一次被破壞，光是在他2016年擔任總統的期間，就經常被反對者以噴漆、鈍器破壞，或是被吐口水，甚至在今年6月爆發的「佛洛伊德之死」（George Floyd）時，示威者們在星星上噴上黑漆。儘管有人呼籲要將川普的星星移出星光大道，但是好萊塢商會卻表示，應該要保護「每位明星的歷史價值」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
金曲LIVE／瑪麗破尺度「深V開到肚臍」　勾蔡旻佑主持美呆
北返車潮湧現！國1新竹段「紫爆」　國5估塞到凌晨
劉基鴻雙響！味全封王斷兄弟連霸　明年前進一軍
小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」圓夢畫面曝光！幸福露燦笑網全看
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬照跑舞照跳！若川普不幸「病歿」...美國憲法規定他們可以掌大權

川普旋風式確診入院…18小時內出現症狀　急診科醫師：不合理

他不爽女兒喝醉狠嗆妻子　拿肉刀「割碎分屍」手臂包舊報紙…直接丟棄

川普入住總統級病房「Ward 71」豪華內裝曝光！　白宮管控進出

才宣布確診！川普星星又遭破壞　兇手竟是綠巨人「浩克」

美選延期機率近乎0！若總統病逝　選民仍只能川普、拜登二選一

刀切開一擠「10年濃起司狂噴」！醫滿手黃稠分泌物　57秒片曝光

北韓人覺醒！街頭驚現「打倒黨高層」塗鴉　居民慘被逼寫字查筆跡

川普身邊爆「超級傳播事件」…至少7人確診！　全場幾無人戴口罩

倒數前僅2秒突喊卡！　SpaceX衛星發射計劃無原因暫停

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

停「養生會館停車場」民眾拒付費 駕駛倒車衝撞＋乘客拆欄杆落跑

川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

妻獨守50元便當店照顧癱瘓夫　開業28年從未漲價：錢夠用就好

宜蘭男酒駕「撞雙載母子」肇逃！ 他目睹媽媽被輾...正義哥狂追逮人

陳立農立定跳遠277cm！根本人間彈簧　心疼「早熟女孩」哭了：希望她長大得慢點

馬照跑舞照跳！若川普不幸「病歿」...美國憲法規定他們可以掌大權

川普旋風式確診入院…18小時內出現症狀　急診科醫師：不合理

他不爽女兒喝醉狠嗆妻子　拿肉刀「割碎分屍」手臂包舊報紙…直接丟棄

川普入住總統級病房「Ward 71」豪華內裝曝光！　白宮管控進出

才宣布確診！川普星星又遭破壞　兇手竟是綠巨人「浩克」

美選延期機率近乎0！若總統病逝　選民仍只能川普、拜登二選一

刀切開一擠「10年濃起司狂噴」！醫滿手黃稠分泌物　57秒片曝光

北韓人覺醒！街頭驚現「打倒黨高層」塗鴉　居民慘被逼寫字查筆跡

川普身邊爆「超級傳播事件」…至少7人確診！　全場幾無人戴口罩

倒數前僅2秒突喊卡！　SpaceX衛星發射計劃無原因暫停

只有男生想戀愛！自嘲「魯蛇」沒人要…網曝：女生都抱怨「這個」

大顆鮮蚵舖滿飯上！桃園超人氣小吃　招牌麵線配手工辣椒超帶勁

台南第二家！海底撈台南南紡店籌備中　全台第13家分店

金曲獎／司機走下車…竟是女神魏如萱！　「側邊頭髮削短」帥炸

山區牽車鬼打牆！波麗士「台式英文」神救援　美國男讚：我愛台灣

槓桿及反向型ETF和你想的不一樣　一張圖讓你秒懂差別

烤肉太香也想吃！　約克夏衝進食材區「卡錯位」笑翻網：這肉太老

加蛋只要30元！高雄人氣無名蔥油餅　口感軟Q、加特製醬料更夠味

秋季限定玩法！漫遊忘憂鐵道、空靈湖景　還有黃橙橙的山毛櫸步道

川普確診新冠美股重挫！張忠謀：美國經濟與總統大選息息相關

國際熱門新聞

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

拜登檢驗結果出爐　陰性沒有感染

快訊／川普兒子與媳婦檢測結果出爐！

川普女兒伊凡卡檢測結果出爐！

即／川普16小時後再發聲！　回報自身最新狀況

川普確診　美軍空中核武中心升空

即／川普確診出現「新冠病毒症狀」　將送醫治療

川普入院第一晚　推特發文：我很好！

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

副總統彭斯超挺台灣　減稅反墮胎標準保守派

南海、台海戰機猛飛！外媒曝「台灣人超緊張」

即／川普確診新冠肺炎　即刻開始隔離

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

更多熱門

相關新聞

好萊塢團隊「很愛鬼哥」！發文悼：太年輕了

好萊塢團隊「很愛鬼哥」！發文悼：太年輕了

小鬼（黃鴻升）在家中猝逝，19-21日的靈堂開放親友悼念，不少演藝圈的朋友都百忙中前往。好萊塢知名的特殊化妝團隊Odd工作室也在臉書發文哀悼，「得知他（小鬼）突然過世的消息，很可愛，很有才華，也很認真，太年輕就離開了，RIP。」小鬼的經紀人Dino也曝光他生前的最大夢想。

「霹靂遊俠」將重返好萊塢大螢幕

「霹靂遊俠」將重返好萊塢大螢幕

6歲哥救妹遭狗啃臉毀容　美國隊長：你才是英雄

6歲哥救妹遭狗啃臉毀容　美國隊長：你才是英雄

「好萊塢淫魔製片」5.6億和解協議遭駁回

「好萊塢淫魔製片」5.6億和解協議遭駁回

《小美人魚》動畫師染疫病逝

《小美人魚》動畫師染疫病逝

關鍵字：

加德班Rana Ghadban川普星星好萊塢

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

謝霆鋒稱呼楊丞琳嫂子！李榮浩糾正…下句話被推爆

新莊+9凌虐工人大叔！凌虐4hrs錄影讓網怒了

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

14歲妹得糖尿病…媽崩潰喊：是我害的！「超致病菜單」營養師看傻

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

特斯拉九份「堵出入口」　網怒：沒水準

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

1打3放棄掙扎！狗保母閉眼裝睡

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

雙B太氾濫！他求裝闊上路會被禮讓

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

更多

最夯影音

更多
帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」
太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面