川普曾笑他戴「最大口罩」　拜登狠酸：守本分比當硬漢重要

▲美國民主黨籍總統候選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國總統川普確診感染新型冠狀病毒，他的競選對手、民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）今天說，這凸顯了嚴肅看待疫情的重要性，戴口罩比「當硬漢」重要多了。

路透社報導，拜登在密西根州大急流城（Grand Rapids）出席造勢活動時，說了上述這番話，一般認為他在暗批川普。拜登稍早兩度接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）採檢呈陰性反應，因此繼續原定行程。

川普連月來一直淡化病毒致命程度，在公開場合經常不戴口罩，還舉辦大型造勢活動，參與群眾之間並未保持適當距離。

距離11月3日總統大選僅剩4週時間，川普此時染疫，令大眾更加關注疫情。他目前症狀輕微，正在醫院接受數天觀察及治療。

拜登說，他與妻子吉兒（Jill Biden）祈禱川普和同樣染疫的第一夫人梅蘭妮亞‧川普（Melania Trump）早日康復。

▲美國總統川普及夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎。（圖／路透）



拜登今天演說全程戴著藍色醫用口罩，這與他以往在活動演說前會拿下口罩的做法顯有不同。

他表示：「這與政治無關，這對我們所有人來說都是一個預防性提醒，我們必須嚴肅看待這種病毒，它不會自行消失。」

拜登呼籲美國人民遵守科學建議，包括戴口罩、勤洗手、彼此保持約1.8公尺左右的距離。美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）等衛生官員都曾說，口罩是減緩疫情蔓延的關鍵防護工具。

拜登表示：「愛你的國家，不是要當硬漢，而是守本分。」

在9月29日的總統候選人首場辯論會中，川普取笑拜登，在造勢活動舞台上距離民眾那麼遠，卻還戴口罩。

川普當時說：「他（拜登）離群眾200英尺（約61公尺）遠，還戴著我所見過最大的口罩亮相。」

法新社還提到，疫情初始，拜登在德拉瓦州自宅防疫隔離，川普稱他「愛睏喬」（Sleepy Joe），還說他「躲」在地下室；川普的支持者後來也反覆以此嘲笑拜登。

然而現在，川普才是被迫隔離的那個人，而拜登未感染病毒，得以繼續造勢。

川普確診，可能讓拜登指川普疏於因應疫情的說法更有說服力；數項民調顯示，選民相信拜登比川普更能處理這場危機。新型冠狀病毒迄今已在美國奪走逾20萬條人命，也駁倒了川普先前說疫情即將終結的論調。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普宣布染疫後，拜登競選陣營今天決定撤下所有具負面意涵的電視廣告，例如批評川普防疫不力的影片。

但川普陣營不願跟進撤下批評拜登的廣告。川普陣營發言人墨托（Tim Murtaugh）說：「拜登今天利用在密西根州的演說，不斷在社會安全、經濟和創造就業方面攻擊總統，現在他還想博得寬宏大量的美名？」

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