刀切開一擠「10年濃起司狂噴」！醫滿手黃稠分泌物　57秒片曝光

▲男子起初求助家庭醫師，但最後到訪連鎖皮膚科診所，這才移除身上的脂肪瘤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中男子並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名男子前往診所求醫，為的就是想要移除頸部下方約莫兵乓球大小的10年脂肪瘤，可見醫師在注射局部麻醉後，切開患部，接著兩手拿起紗布用力向中間一擠，黃色黏稠物不斷噴出。

綜合太陽報、每日郵報報導，該名男子背部上方接近頸部位置，有個長達10年之久的脂肪瘤，約莫兵乓球大，他起初先向家庭醫師求助，但卻被婉拒，隨後決定前往倫敦連鎖診所處理。

畫面顯示，戴上手套的醫師先是注射局部麻醉，切著拿起鋒利手術刀，沿著標記好的線劃下2刀，讓患部有了小開口，接著雙手各拿著紗布，放置在患部兩側，向中間用力擠壓，黃色黏稠分泌物隨即衝出，隨著醫師的手按壓患部周圍數次，分泌物持續冒出，甚至多到掉落一旁。

這場手術總共持續約20分鐘。負責醫師羅斯派瑞（Ross Perry）坦言，這是他切除過最大的脂肪瘤之一，但依據一般情況，移除脂肪瘤被歸類於醫美，並非癌症惡性腫瘤，所以無法在常規醫療體系內部進行切除。

脂肪瘤（Lipoma）為良性腫瘤，由脂肪組成，一般無痛感，但發炎時會十分疼痛。

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