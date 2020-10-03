快訊／美國政壇大亂...川普競選團隊總幹事「確診新冠肺炎」！

▲川普陣營競選總幹事史蒂芬也驚傳確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普確診新冠肺炎（COVID-19）消息震驚國際，不料其競選團隊總幹事史蒂芬（Bill Stepien）也驚傳確診。

根據《國會山莊報》（The Hill），現年42歲的史蒂芬在當地時間2日得知確診結果時，已出現輕度症狀，將在家中處理公務，而其篩檢結果也獲得美國高級官員證實。

根據《CNN》報導，史蒂芬當地時間9月29日陪同川普參與首場總統候選人辯論會時，與川普的貼身女顧問希克斯（Hope Hicks）的座位隔得相當接近，此前甚至與前白宮顧問康威（Kellyanne Conway）一同參加辯論前的準備會議；不料之後希克斯宣告確診，康威也於2日宣布篩檢結果為陽性。

報導指出，川普與其夫人宣告確診後，迄今為止有7名出身自共和黨的政治人物與心腹、親友跟著確診。

據悉，史蒂芬原本為川普競選團隊的副總幹事，7月15日被提拔為總幹事，身經百戰的他輔選經驗非常豐富，曾於2004年輔佐小布希（George Walker Bush）尋求連任總統，2008年擔任共和黨總統候選人麥肯（John McCain）競選團隊全國總監，2016年8月首次加入川普的總統競選活動。