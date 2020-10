快訊／入院治療第一晚　川普撇呼吸困難傳聞：我很好！

▲川普確診新冠肺炎後戴著口罩走出白宮,搭乘軍機前往醫院。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普2日確診新冠肺炎,隨即進入國家軍事醫療中心治療。根據白宮高階官員透露的最新消息,他的現在身體非常疲倦,有呼吸困難的狀況。不過,川普本人於當地時間2日晚間11時在推特發文,「我想我現在很好!謝謝你們大家,LOVE!」看似精神狀況非常良好。

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!