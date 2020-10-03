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快訊／入院治療第一晚　川普撇呼吸困難傳聞：我很好！

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▲川普確診新冠肺炎後戴著口罩走出白宮，搭乘軍機前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普確診新冠肺炎後戴著口罩走出白宮，搭乘軍機前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普2日確診新冠肺炎，隨即進入國家軍事醫療中心治療。根據白宮高階官員透露的最新消息，他的現在身體非常疲倦，有呼吸困難的狀況。不過，川普本人於當地時間2日晚間11時在推特發文，「我想我現在很好！謝謝你們大家，LOVE！」看似精神狀況非常良好。 

美國有線電視新聞網（CNN）指出，現年74歲的川普現已住進馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），正在接受治療。但根據白宮高階官員透露的最新消息，他的現在身體非常疲倦，有呼吸困難的狀況。

綜合CNN、美聯社等美媒報導，川普現正接受美國製藥公司再生元製藥（Regeneron）的實驗性新冠雞尾酒藥物，藥量8公克，為一種臨床試驗藥物：據悉，該藥物初期實驗效果明顯，可在一周內把病毒量降低，患者復原時間可望縮短五成。

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