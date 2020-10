即／川普前任「最親密女顧問」染新冠　上周訪白宮坐梅蘭妮亞後方

▲美國前白宮顧問凱利安康威(Kellyanne Conway)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國前白宮顧問凱利安康威(Kellyanne Conway)稍早透過推特宣布,她確診新冠肺炎,症狀輕微,有咳嗽,但目前感覺良好,在通報醫師後,現已展開隔離程序。據了解,她曾在上周前往白宮。

凱利安康威約莫在一個月之前卸下白宮顧問一職。她稍早在推特上表示,「就如同往常一樣,我心繫被全球疫情大流行影響的每個人。」

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic.