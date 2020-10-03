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即／川普前任「最親密女顧問」染新冠　上周訪白宮坐梅蘭妮亞後方

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川普的競選經理康威(Kellyanne Conway)，將出任總統顧問一職。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前白宮顧問凱利安康威（Kellyanne Conway）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前白宮顧問凱利安康威（Kellyanne Conway）稍早透過推特宣布，她確診新冠肺炎，症狀輕微，有咳嗽，但目前感覺良好，在通報醫師後，現已展開隔離程序。據了解，她曾在上周前往白宮。

凱利安康威約莫在一個月之前卸下白宮顧問一職。她稍早在推特上表示，「就如同往常一樣，我心繫被全球疫情大流行影響的每個人。」

令人關注的是，凱利安康威曾在上周到訪白宮，出席新任大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）的提名活動，而她是這場活動確診染疫的第7人。

根據活動座位圖，凱利安康威當時就坐在第一夫人梅蘭妮亞後方，但梅蘭妮亞現已確認感染新冠肺炎，且當時距離她一個走道的共和黨籍議員麥克李（Mike Lee）及斜後方的聖母大學校長詹靜思（John Jenkins）也確認染疫。如今看來，她就是坐在上述3人的正中間位置。

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