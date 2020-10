總統辯論現場11人確診！白宮急發口罩配戴令　勿訪「西翼辦公室」

▲俄亥俄州克里夫蘭美國2020大選首場辯論會場。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國總統川普確診新冠肺炎後,負責主辦辯論會的俄亥俄州克里夫蘭(Cleveland)市政府宣布,至少有11名辯論會的工作人員也確診,呼籲所有和辯論會有關的人,必須立刻進行隔離。白宮也宣布,所有在公共區域的員工都要開始戴口罩。

根據NBC報導,克里夫蘭市政府在聲明中證實,目前有11名與9月29日辯論有關的人員確診,而這些人都非俄亥俄州的居民,「我們建議所有辯論會的參與者都需進行自我隔離,如果有任何症狀都要立刻和醫院聯繫。」但克里夫蘭醫療中心(Cleveland Clinic)仍強調,基於現場的安全措施,參與者接觸的病毒的機率極低。

The City of Cleveland is aware of positive cases of COVID-19 following the Sept. 29 presidential debate. The City is contact tracing thorough CDPH and working with @CDCgov, @OHdeptofhealth and @ClevelandClinic.



View the full update: https://t.co/MgPNPpyghD