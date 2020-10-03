總統辯論現場11人確診！白宮急發口罩配戴令　勿訪「西翼辦公室」

▲俄亥俄州克里夫蘭美國2020大選首場辯論會場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普確診新冠肺炎後，負責主辦辯論會的俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）市政府宣布，至少有11名辯論會的工作人員也確診，呼籲所有和辯論會有關的人，必須立刻進行隔離。白宮也宣布，所有在公共區域的員工都要開始戴口罩。

根據NBC報導，克里夫蘭市政府在聲明中證實，目前有11名與9月29日辯論有關的人員確診，而這些人都非俄亥俄州的居民，「我們建議所有辯論會的參與者都需進行自我隔離，如果有任何症狀都要立刻和醫院聯繫。」但克里夫蘭醫療中心（Cleveland Clinic）仍強調，基於現場的安全措施，參與者接觸的病毒的機率極低。

The City of Cleveland is aware of positive cases of COVID-19 following the Sept. 29 presidential debate. The City is contact tracing thorough CDPH and working with @CDCgov, @OHdeptofhealth and @ClevelandClinic.



View the full update: https://t.co/MgPNPpyghD — City of Cleveland (@CityofCleveland) October 2, 2020

路透社報導指出，根據白宮內部電子郵件顯示，白宮國家安全委員會（National Security Council）2日要求所有白宮內的員工，在公共區域必須配戴口罩，並避免和總統與內閣成員開會的西翼辦公室（West Wing）接觸；在此之前，白宮對於配戴口罩的規定相當寬鬆。

信件中指出，所有工作人員都要在公共區域戴上口罩，包含電梯、走廊與廁所，還有無法保持社交距離的辦公室與會議是，也要配戴口罩，「除非您的職務需要立刻到西翼辦公室，否則我們請您避免不必要的拜訪。」