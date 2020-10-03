川普染新冠「知情秒嚇壞」！接受抗體藥物治療　沒服用羥氯奎寧

▲ 川普在白宮準備搭機前往沃爾特-里德國家軍事醫學中心之前，朝記者群揮手。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普2日感染新冠肺炎，不到24小時就入院接受治療，這也是他自從2017年1月宣示就職以來，第一次因病住院，且已知並未服用先前宣稱有效的抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）。消息人士透露，其實川普在得知確診染疫的當下，嚇了一大跳，且隨著一夜之間出現發燒等症狀，感到警覺。

綜合CNN、美聯社等美媒報導，川普現正接受美國製藥公司再生元製藥（Regeneron）的實驗性新冠雞尾酒藥物，藥量8公克，為一種臨床試驗藥物，在使用之後，他才啟程前往馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。據悉，該藥物初期實驗效果明顯，可在一周內把病毒量降低，患者復原時間可望縮短五成。

#BREAKING: President Trump on Friday received a single 8-gram dose of Regeneron’s polyclonal antibody cocktail after he tested positive for the coronavirus, White House physician Sean Conley said.



Read the full memo: pic.twitter.com/AzcDpGwgD2 — NPR Politics (@nprpolitics) October 2, 2020

白宮醫師康利（Sean Conley）數小時前所發布的備忘錄上頭寫著，川普身體出現輕微不適情形，服用鋅（zinc）、維生素D、褪黑激素和阿斯匹靈等。他也進一步提到，50歲第一夫人梅蘭妮亞的症狀為輕微咳嗽及頭痛，包括住在白宮的小兒子巴倫（Barron）等其餘第一家庭成員，病毒檢測結果均呈陰性。

只不過，稍早傳出川普有呼吸困難、感到疲倦等病情惡化的消息，第一千金伊凡卡已透過推特向川普喊話，直呼老爸是名戰士，肯定會擊敗新冠病毒，而川普的支持者儘管對確診消息感到震驚，但也持續表達堅持力挺姿態。

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