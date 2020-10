川普染新冠「知情秒嚇壞」！接受抗體藥物治療　沒服用羥氯奎寧

▲ 川普在白宮準備搭機前往沃爾特-里德國家軍事醫學中心之前,朝記者群揮手。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普2日感染新冠肺炎,不到24小時就入院接受治療,這也是他自從2017年1月宣示就職以來,第一次因病住院,且已知並未服用先前宣稱有效的抗瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)。消息人士透露,其實川普在得知確診染疫的當下,嚇了一大跳,且隨著一夜之間出現發燒等症狀,感到警覺。

綜合CNN、美聯社等美媒報導,川普現正接受美國製藥公司再生元製藥(Regeneron)的實驗性新冠雞尾酒藥物,藥量8公克,為一種臨床試驗藥物,在使用之後,他才啟程前往馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)。據悉,該藥物初期實驗效果明顯,可在一周內把病毒量降低,患者復原時間可望縮短五成。

