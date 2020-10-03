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親子

女兒玩具快還來！　鄰居怒寄15公尺「手寫信」爆罵

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Neighbor says her 7yo daughter told her to write a mean “note” telling us to give her toys back that the girl had left in our yard. from r/insaneparents

圖文／鏡週刊

進入網路時代後，人們越來越少寄信，日前有個家庭收到1封長達15公尺的手寫信件，對方用不同顏色的彩色筆書寫，乍看之下充滿童趣，仔細一看，內容充滿怨念和髒話，主要內容是要求這家人，將鄰居7歲女兒留在他們庭院的玩具歸還。

哭笑不得的家長將卷軸般的信件錄影、上傳到Reddit論壇的「不理性父母討論區（insaneparents）」，只見信件從拍攝者腳底延伸，占滿整個走廊，一路蔓延到底部的房門上，還要請家人拎起信件的另一端方能完全展開。

信件洋洋灑灑寫了數百行，恨意長達15公尺，大意是一名母親的碎念，質問該戶男童為何要搶她女兒的玩具？要求歸還玩具，並說雖然她不記得有什麼玩具，不過如果她看到，她會知道。信件把男童罵得狗血淋頭，用字粗俗不堪。

鄰居宣稱是她7歲的女兒請她代寫，不過男童家長調閱屋外監視器，發現隔壁小女孩是被鄰居帶著過來，小女孩將信件投進信箱時一臉不情願。

男童家長解釋，兒子與隔壁7歲小女孩時常一起玩耍，但是女童母親情緒不太穩定，沒想到孩子們之間的小事會讓她氣到特地去買卷軸寫信。男童家長表示，他們從來沒有想過要侵占玩具，隨時歡迎女童來家裡找玩具，至於鄰居母親的荒唐舉動，他們只能表示無奈。


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