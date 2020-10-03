副總統辯論7日登場！拜登團隊要求「保持3.6m距離」　川普點頭

▲民主黨副總統參選人賀錦麗與副總統彭斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普2日確診新冠肺炎，儘管日前曾同台的民主黨總統參選人拜登檢驗結果為陰性，其競選團隊仍強力要求，即將在7日登場的副總統辯論必保持更遠的社交距離，民主黨副總統參選人賀錦麗與副總統彭斯的距離，至少達到12英尺（約3.6公尺）。

根據《紐約郵報》報導，川普確診之後，總統辯論委員會成員向《華盛頓郵報》證實，即將在7日登場的副總統辯論將如期舉行。不過民主黨競選團隊在最後一刻針對防疫提出新的要求，就是彭斯（Mike Pence）和賀錦麗（Kamala Harris）之間的社交距離，必須從原本的7英尺（約2公尺）拉長至12英尺。

原本一開始川普團隊反對改變，但在川普2日下午前往馬里蘭州沃爾特里德醫院（Walter Reed Hospital）的路上，團隊突然改口表示，他們願意接受改變，以確保副總統參選人的健康。川普競選團隊發言人莫塔（Tim Murtaugh）說，「我們對於候選人之間有更大距離保持開放態度，我們也很樂意協商。」

美國2020年總統大選副總統辯論7日將於猶他州猶他大學的京士貝理禮堂（Kingsbury Hall）舉行，並由《今日美國》（USA Today）華盛頓分社總編輯佩奇（Susan Page）擔任主持。

