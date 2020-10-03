快訊／川普確診16小時後首度露面！　回報最新狀況

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普2日確診感染新冠肺炎（COVID-19），震驚全世界。台灣時間3日清晨最新消息，川普在16小時後再度發推特，他在影片中透露自己將前往醫院接受治療，自己狀況非常好，也謝謝大家的關心。

▲川普確診16小時後再發聲。（圖／翻攝川普推特）

川普在18秒的影片中說道：「我現在要去馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。」川普自認現在狀況很好，到醫院只是要確認健康「一切順利」。

川普同時也提到妻子狀況也很好，並感謝外界關心。「非常感謝你們，我很感激，永遠不會忘記。」

川普2日透過推特對外表示已經確診，白宮醫師表示川普目前情況良好，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）3日證實，川普出現輕微症狀，但仍在白宮官邸辦公。

麥肯內尼（Kayleigh McEnany）今天傍晚發出新聞稿表示，川普依然精神奕奕，症狀輕微，今天也全天工作。

但出於謹慎考量，麥肯內尼表示，在川普醫師與醫學專家建議下，川普將入住華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）總統病房，未來幾天也會繼續在醫院執行公務。

對於外界對他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的支持，麥肯內尼也轉達川普的感謝。