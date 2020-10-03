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川普染上新冠　前美政務次卿憂「中國會趁機打壓台灣」

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▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲川普確診的消息震驚全球各界。（資料圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美國總統川普確診新冠肺炎，為國際政局投下震撼彈。前美國國務院政務次卿勃恩斯今天表示，不排除中國會趁機加強打壓台灣，或俄羅斯在東歐躁進的可能性，美方須密切關注情勢。

美國總統川普今天凌晨宣布，他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診2019冠狀病毒疾病。由於距離美國大選僅剩31天，美國總統又是全世界最具影響力元首，川普染疫消息為詭譎多變國際情勢增添不少變數。

前美國國務院政治事務次卿、目前擔任民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）外交顧問的勃恩斯（Nicholas Burns）今天推文表示，川普在充滿分裂的選戰中染病，不能排除中國會加大打壓台灣力道，或俄羅斯伺機在東歐有所動作。

勃恩斯呼籲，美國應向中國與俄羅斯示意，讓他們知道美方會關注相關情勢，也仍完全有能力應對。

在美台關係快速升溫之際，中共近期對台灣軍事恫嚇動作頻頻。共軍1日派出運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），是中共近兩週以來第9度擾台。

美國「外交政策」（Foreign Policy）今天也報導，白宮雖聲稱川普症狀輕微，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也加入其他外國元首祝福川普早日康復的行列。但川普政府官員將密切關注俄羅斯、北韓、中國及伊朗等敵國是否趁機有動作，特別是若川普症狀惡化。

報導指出，川普確診消息讓外界討論起美國總統繼任順序，專家認為外國情治單位可能會關注相關程序。先前就頻傳俄羅斯恐干涉美國大選，莫斯科現在可能趁川普健康不確定情況下，試圖取得更多對付華府的籌碼。

根據美國總統繼任順序，若總統過世或無法行使職責，副總統為繼任排序第一人，接下來為眾議院議長、參議院臨時議長、國務卿及財政部長。

目前副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）均表示篩檢結果陰性；眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今早也接受篩檢，但仍在等待結果。

參議院臨時議長葛拉斯里（Chuck Grassley）辦公室則表示，葛拉斯里沒有與任何確診人士接觸，沒有計劃接受檢測。

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