川普染疫讓大選首度延期？　「南北戰爭」都無法阻止美國人投票

▲美國總統川普會成為美國建國244年來，首位讓大選延期的總統？（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普2日確診感染新冠肺炎（COVID-19），相關消息震驚全世界，也讓各界開始關心是否會因此延後選舉，美國建國244年以來，即使經歷南北戰爭、1918流感大流行、1930年代經濟大蕭條等艱苦歲月，始終都沒有阻止美國人如期投票，實踐民主精神的決心。

美國建國以來從未順延過總統選舉，只有在建國最初的60年內，曾兩度因行政因素做過調整，而大選延期也並非只有在今年首度浮上檯面討論，美國歷史上幾次重大事件時也曾有過討論，包括1918年流感大流行，1930年代時的經濟大蕭條。

▲現任總統川普因為選情落後給拜登，大選延期的陰謀論一直在瘋傳。（組圖／路透）



另外，美國大選最接近延遲的一次，是1864年南北戰爭期間，除了執行面困難的因素之外，共和黨人還擔心當時的總統林肯（Abraham Lincoln）無法連任，不過最終選舉仍如期舉行，林肯也高票當選。不過即使面對上述的艱難情況，美國大選最終都如期舉行。

美國聯邦憲法1788年生效後，當中並未具體規定總統選舉日，只規定誰負責訂日期。憲法第2條第1款規定「國會可決定選出選舉人團的日程、選舉人團哪天投票，日期在全合眾國裡應為同一天」。

「國家地理頻道」（National Geographic）網站指出，由於憲法的設計，只有立法機關的美國國會有權變更選舉日，行政機關無權變更。但儘管技術上可行，機制設計者早將制度設定成「推遲選舉的代價遠高於不推遲」。

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