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台索斷交彭斯氣到「拒見總理」　0知名度州長如何上位美國副總統

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▲▼ 美國共和黨全代會進入第3天，副總統彭斯26日晚間在大會上正式接受副總統候選人提名，川普也到場。（圖／路透）

▲彭斯如何從0知名度的小州長，上位副總統。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選進數倒數1個月階段，總統的個人魅力與政策內容的吸票力，固然是贏得總統大位的首要條件，不過副總統人選的加分作用，也扮演了臨門一腳的關鍵作用。民主黨候選人拜登（Joe Biden）選擇了多元族裔女性與溫和左派立場的賀錦麗（Kamala Harris）作為副手；相較之下，川普的副手也就是現任副總統彭斯，則是標準的右派「老白男」，看似與川普形象高度重疊性，但實際上彭斯對於輔佐總統的任務上，卻是舉足輕重，甚至在外交立場上，更是不吝惜表達挺台立場。

▲美國民主黨總統候選人拜登與副總統彭斯在紐約的911紀念活動上「碰手肘」打招呼。（圖／路透）

▲彭斯在青年時期，也曾經加入過民主黨。（圖／路透）

彭斯（Mike Pence）1959年出生於印第安納州（State of Indiana）的愛爾蘭裔家庭，所以原生家庭是虔誠的基督徒與民主黨支持者，所以他在青年時期也加入過民主黨，在從政之前的本業是律師，1983年退出民主黨，1994~1999年之間，成為一名保守派脫口秀的主持人。

彭斯於2001年當選印第安那州眾議員之後不斷連任，直到2013年轉戰印地安納州州長成功，上任之後推動州史上最大的減稅措施，簽署禁止僅因胎兒的種族、性別或殘疾的動機進行墮胎的法案，另外也因為打算簽署《宗教自由恢復法》（RFRA），但內容涉及商家有權拒絕對LGBT人士提供服務的宗教自由，遭到LGBT團體以及商家的強烈，所以最終簽署法案為保障LGBT人士版本。

▲▼ 美國總統川普及副總統彭斯。（圖／路透）

▲彭斯豐富的從政經驗，對於輔佐川普發揮重要的角色。（圖／路透）

2016年彭斯放棄連任州長，接受川普的邀請成為競選搭檔，最終贏得勝選，於2017年1月宣誓就任成為美國第48任副總統。

儘管彭斯在擔任副總統之前，曾經擔任過州長，但是他在當時並不是一位具備全國知名度的政治人物，甚至與川普同樣都是右派「老白男」的形象高度重疊，但最後為什麼會由彭斯出線，成為川普的副手？根據《法廣》（RFI）2016年的專欄分析，川普在擔任總統之前，從未擔任過公職，但是彭斯在黨內則是具有廣泛的人脈，有豐富的黨務、內政、外交、立法經驗，能夠彌補川普在從政經驗上的不足之處。

▲川普與蔡英文通電話，引起國際關注。（圖／總統府／路透社）

▲彭斯被問到川蔡通話的話題時，以「台灣總統」稱呼蔡英文。（圖／總統府／路透社）

在外交立場上的彭斯，也多次公開表達挺台灣，包括在就任之前，總統蔡英文電話祝賀川普當選，《NBC》主持人以台灣領袖(Leader of Taiwan)詢問相關話題時，受訪的彭斯回應表示，「台灣總統致電恭賀總統當選人，川普接了電話，接受她的祝福，就只是這樣」。同日他接著上《ABC》節目時，也一樣再提了「台灣總統」一詞。

▲▼索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

▲彭斯因為台索斷交，氣到拒見索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

另外，過去曾與台灣建交的索羅門群島，在2019年9月宣布對台斷交，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）原本與彭斯在聯合國大會要進行一場場邊會議，彭斯卻因為對台斷交，氣到拒絕跟蘇嘉瓦瑞會面。一名在場官員向《路透社》透露，「索羅門群島決定與台灣斷交，轉而外交承認中國是有後果的。他們這麼做傷害了一段歷史上牢固的關係。這是個挫敗，將短期內獲得中國的好處，看得比與美國的長期承諾重要。」

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