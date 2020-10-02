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川普確診新冠病毒！龍婆24年前早預言　爆恐怖後果「失聰+腦殘疾」

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龍婆生前曾精準預測多項災難及大事。（圖／翻攝自網路）

▲龍婆生前曾精準預測多項災難及大事。（圖／翻攝自網路）

圖文／CTWANT

距離美國大選倒數32天，現任總統川普今（2日）在推特宣布，他和夫人梅蘭妮亞已確診新冠肺炎，將立即進行隔離治療，消息引發國際震驚。事實上，已故的保加利亞預言師「龍婆」巴巴·凡加(Баба Ванга)早在數十年前就預言，川普會在2020年染上怪病，導致失聰、腦部殘疾，如今看來似乎正一步步成真。

據了解，龍婆雖已去世24年，但她生前曾準確預言包括911恐怖攻擊、英國脫歐等事件；龍婆的追隨者羅貝娃（Neshka Stefanova Robeva）先前透露，她曾在龍婆生前去探望，對方當時曾喊著「The corona will be all over us」，但「Corona」一詞在保加利亞語中是「監護」的意思，所以她並不懂龍婆想表達什麼。

川普確診新冠病毒！龍婆24年前預言他染怪病　爆恐怖後果「失聰＋腦殘疾」

▲美國總統川普確診新冠肺炎。（圖／達志／美聯社）

直到新冠肺炎疫情爆發，羅貝娃得知病毒的名稱為「Coronavirus」，這才驚覺當時龍婆口中的「Corona」應該就是指這次的疫情，且對方當時還說美國總統會在2020年罹患怪病，導致失聰或留下腦部殘疾。如今川普被確診新冠肺炎，儘管部分預言尚未實現，但仍舊引發不少網友討論。

川普日前才剛結束首場總統大選辯論會，不料他的貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）被確診罹患新冠肺炎，引發白宮高層震驚；川普隨後也在推特發文，指「經過檢驗後，我的新冠肺炎檢測結果為陽性，我們將立即開始隔離，並且做一系列治療，恢復健康，我們將共同度過難關。」

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