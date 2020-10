川普確診！美軍2架「空中核武控制中心」緊急升空　飛行路線曝光

記者趙蔡州/綜合報導

美國總統川普1日確診新冠肺炎,就在川普確診消息傳出後不久,推特(twitter)有一名網友隨即發現,有兩架波音E-6B水星緊急升空,一架在美國東部海岸飛行,另一架則被發現在俄勒岡州週圍空域巡航。對此,美媒福斯新聞(Fox News)詢問五角大廈、美國戰略司令部,目前均未得到回覆。

▲川普確診新冠肺炎的消息傳出後,美軍被發現有2架E-6B緊急起飛。(圖/翻攝自維基百科)

▲網友在推特曝光美軍2架E-6B空中核武控制中心的飛行軌跡。(圖/翻攝自推特)

根據福斯新聞(Fox News)報導,上述E-6B用於美軍Looking Glass 行動(或 Operation Looking Glass行動),為美國戰略司令部在地面指揮設施被摧毀、無法使用等情況下,接管「戰略核力量」指揮權的行動計劃,能夠對美軍在各海域擁有的彈道潛艇艦隊傳達指令。

報導指出,由於E-6B被發現升空是在川普確診後不久,有人猜測這一項行動是為對美國潛在敵人的警告。

▲ 美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

RT There's an E-6B Mercury off the east coast near DC. I looked because I would expect them to pop up if he tests positive. It's a message to the small group of adversaries with SLBMs and ICBMs. pic.twitter.com/3ta9PmPxZD