　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普確診！美軍2架「空中核武控制中心」緊急升空　飛行路線曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普1日確診新冠肺炎，就在川普確診消息傳出後不久，推特（twitter）有一名網友隨即發現，有兩架波音E-6B水星緊急升空，一架在美國東部海岸飛行，另一架則被發現在俄勒岡州週圍空域巡航。對此，美媒福斯新聞（Fox News）詢問五角大廈、美國戰略司令部，目前均未得到回覆。

▲▼美國海軍E-6B「水星」。（圖／翻攝自維基百科）

▲川普確診新冠肺炎的消息傳出後，美軍被發現有2架E-6B緊急起飛。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼美軍多個空中核武控制中心緊急升空。（圖／翻攝自推特）

▲▼美軍多個空中核武控制中心緊急升空。（圖／翻攝自推特）

▲網友在推特曝光美軍2架E-6B空中核武控制中心的飛行軌跡。（圖／翻攝自推特）

根據福斯新聞（Fox News）報導，上述E-6B用於美軍Looking Glass 行動（或 Operation Looking Glass行動），為美國戰略司令部在地面指揮設施被摧毀、無法使用等情況下，接管「戰略核力量」指揮權的行動計劃，能夠對美軍在各海域擁有的彈道潛艇艦隊傳達指令。

報導指出，由於E-6B被發現升空是在川普確診後不久，有人猜測這一項行動是為對美國潛在敵人的警告。

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／川普夫妻確診新冠肺炎　拜登回應了
少婦帶兒偷情！陸男怒打小王變「父子激鬥」　他驚爆：姦夫是兒子
買900間公司股票！最狂大叔靠「股東優待券」過活　34年吃喝
川普確診！美軍2架「空中核武控制中心」急升空　飛行路線曝光
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前白宮醫生透露「是無症狀感染」　川普最新現況曝光！

快訊／川普夫妻確診新冠肺炎　拜登回應了

川普確診武漢肺炎　副總統彭斯檢測呈陰性

川普夫妻確診！WHO秘書長譚德塞回應了

快訊／泰國前總理確診新冠肺炎　飛阿聯酋杜拜感染

川普病情若惡化？專家曝「行使條文」：潘斯代理職權　史上2人用過

川普確診！美軍2架「空中核武控制中心」緊急升空　飛行路線曝光

快訊／拜登也要接受「新冠肺炎篩檢」　2日接受檢測

川普染疫引爆「國安危機」擔憂！　CNN：美國深陷危險地帶

歐盟峰會聲明　嚴重關切中國人權及香港情勢

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

用牙線棒取出果肉！30秒就剝好 中秋快速學會4種創意柚子切法

資源回收車撞母女後看一眼逃逸 警連查5天...見肇事者家鼻酸落淚

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

買房遇惡鄰！找他理論死不開門 震樓器「咚咚聲」一天持續10小時

鍾欣凌cue許孟哲《我的婆婆2》演一哥　期待三角戀先打槍「許傑輝、許效舜」

前白宮醫生透露「是無症狀感染」　川普最新現況曝光！

快訊／川普夫妻確診新冠肺炎　拜登回應了

川普確診武漢肺炎　副總統彭斯檢測呈陰性

川普夫妻確診！WHO秘書長譚德塞回應了

快訊／泰國前總理確診新冠肺炎　飛阿聯酋杜拜感染

川普病情若惡化？專家曝「行使條文」：潘斯代理職權　史上2人用過

川普確診！美軍2架「空中核武控制中心」緊急升空　飛行路線曝光

快訊／拜登也要接受「新冠肺炎篩檢」　2日接受檢測

川普染疫引爆「國安危機」擔憂！　CNN：美國深陷危險地帶

歐盟峰會聲明　嚴重關切中國人權及香港情勢

《1988》開始留…惠利剪掉5年長髮　「捐給小兒癌患者」被讚爆！

中職／7分差滿壘派李振昌拆彈　丘總：棒球很難講

前白宮醫生透露「是無症狀感染」　川普最新現況曝光！

泡泡眼有救了！網紅皮膚科醫師曝「眼睛浮腫」5原因＋改善方法

中職／林泓育猛打雙響、王溢正奪第10勝　樂天15比2賞統一2連敗

快訊／川普夫妻確診新冠肺炎　拜登回應了

中職／千分後拚開轟紀錄　年輕投手閃躲？「因為我叫林智勝」

日職／王柏融代打熄火　打擊率跌落至0.197

陳同佳10月赴台投案！行政院嗆「香港不辦台灣辦」：港府沒責任嗎？

連勝文：川普染疫讓全球局勢不穩定　籲中國勿此時對台採軍事行動

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

即／川普確診新冠肺炎　即刻開始隔離

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

川普確診新冠　恐掀總統大位爭奪戰

川普與妻確診！美股期貨「狂跌400點」

川普確診新冠取消行程　白宮醫揭病況

港媒稱「美豬換不到美軍」：2大泡泡破了

南海、台海戰機猛飛！外媒曝「台灣人超緊張」

川普確診　美軍空中核武中心升空

日本旅法名廚「遭控性侵」後自殺

25歲台男命喪澳洲　警方研判車禍致死

即／蓬佩奧新冠檢測出爐！

梅蘭妮亞確診後首發聲：在家隔離中　一切都好

亞塞拜然曝「連續爆襲亞美尼亞」影片　士兵坦克噴散

更多熱門

相關新聞

川普病情若惡化？專家曝：潘斯將代理總統

川普病情若惡化？專家曝：潘斯將代理總統

美國總統川普與他的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），兩人確診新冠肺炎，不僅對美國大選投下震撼彈，也震驚全世界。布魯金斯研究所高級研究員胡達克（John Hudak）對此分析稱，若川普病情加重，治療方法會削減他履行公職的能力，他可能會援引《憲法》第二十五條修正案的第三節，讓副總統副總統潘斯（Mike Pence）「代理總統」，直到他再次通知眾議院能夠行使職權為止。

明壅塞路段曝　國5恐塞到23點

明壅塞路段曝　國5恐塞到23點

川普染疫！國安專家：美國深陷危險

川普染疫！國安專家：美國深陷危險

年存25萬根本魯蛇！　過來人：去存股

年存25萬根本魯蛇！　過來人：去存股

前感染科醫師：川普9日左右是關鍵期

前感染科醫師：川普9日左右是關鍵期

關鍵字：

E-6B核武水星影音

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／川普確診新冠肺炎　即刻開始隔離

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

小鬼妹夫把他刺在身上！網淚：看過最美的刺青

「小鬼來不及做的事」爸幫完成！　

懷念小鬼！楊丞琳、海芬等人齊聚過中秋

「6男3女」雜交趴　收費2.5H開放觀戰

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

17歲少年烤肉續攤　無照載女友摔魚塭溺斃

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

白雪公主半夜誕生！笑臉睡阿公腿

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

名模引產抱兒遺體痛哭：寶寶沒了

更多

最夯影音

更多
夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」
超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面