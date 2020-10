川普夫妻確診！WHO秘書長譚德塞回應了

記者鄒鎮宇/綜合報導

美國總統川普夫妻1日宣布確診新冠肺炎後,引發各界擔憂。對此,世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞也對川普確診的消息做出回應,希望川普夫妻早日康復。

▲世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)。(圖/路透)



譚德塞在推特PO文表示,「對川普夫妻獻上祝福,也希望早日康復。(My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS for a full and speedy recovery.)」

川普日前針對世衛組織處理疫情問題不當,且指控世衛組織與中國關係密切,憤而停止金援及退出世衛組織。

川普4月凍結對世衛組織的金援後,並於7月正式通知聯合國,將於明年7月6日退出世衛組織。

