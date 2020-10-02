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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

少婦帶兒偷情！尪怒打小王秒變「父子激鬥」　他驚爆：姦夫是兒子同學

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丈夫抓姦演變為父子大亂鬥。（圖／翻攝自網易視頻）

▲綠帽尪當場情緒失控暴打2人。（圖／翻攝自網易視頻）

圖文／CTWANT

大陸一名女子背著丈夫大搞婚外情，近日還帶著兒子一起偷腥，丈夫得知後怒不可遏，氣得找朋友衝到現場抓姦，果然看到她和小王衣衫不整共處一室，當場情緒失控暴打2人。沒想到，一旁打赤膊的兒子見媽媽被打，竟跳出來替母親助陣，隨即和父親爆發激烈肢體衝突，畫面PO上網後引發熱烈討論。

綜合陸媒報導，一段抓姦影片近日在大陸網站上瘋傳，內容是一名男子發現妻子偷吃，隨即找來朋友破門抓猴，並全程錄影；只見一行人衝入房間後，當場逮到女子僅穿著睡衣，和全身上下只穿內褲的小王共處一室，疑似丈夫的黑衣男氣得衝到床邊暴打男子，親友也在旁大聲質問，女方則呆站原地不停哭喊。

黑衣男把小王壓在床上痛毆一陣後，又把怒氣轉往偷腥的老婆，衝上前就是一記老拳，直接將她打趴在地；沒想到，原本還在旁勸架的兒子見母親挨揍，情緒也頓時失控，立即跨過雙人床和父親爆發推擠，口中還不時喝斥「再打我媽試試看」，場面頓時亂成一團，後來在親友勸說下才逐漸平息。

影片曝光後，大批網友紛紛笑說「這孩子估計也夠懸，趕緊做親子鑒定吧」、「女的偷情，兒子和姦夫同處一室都光著」、「兒子不讓打媽媽…估計兒子也是姓王」、「真有這麼禽獸的兒子，日本動作片都不敢這麼演」。另外，也有知情人士透露，該名小王其實是兒子的同學，3人衣衫不整待在房間，內情似乎不單純。

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