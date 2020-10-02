川普染新冠「症狀可能一周後出現」　CNN：拜登要立即接受檢測！





▲川普及拜登美國時間9月29日晚間參加大選電視辯論。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國總統川普感染新冠肺炎，如今外界關注焦點都轉至民主黨總統候選人拜登身上，因為2人年齡均超過70歲，屬於高齡危險族群。拜登迄今尚未透過推特或其他管道做出正式回應，但CNN首席醫療記者古普塔指出，拜登需要立即接受新冠病毒檢測，因為他29日與確診的川普同台辯論。

川普與夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎的消息傳出後，白宮發布聲明指出，2人身體狀況良好，且川普也沒有出現任何症狀。前巴爾的摩衛生專員溫雷納（Leana Wen）坦言，川普出現新冠症狀的時間點，可能是在一周之後。

只不過，CNN首席醫療記者古普塔（Sanjay Gupta）指出，在出現症狀之前的這段時間，患者身上的病毒具有傳染性，加上川普及拜登都曾出席29日的大選電視辯論會，建議拜登要立即進行病毒篩檢，儘管2人站的位置有段距離，但不可小看病毒在室內的傳播力，且現階段仍不清楚2人在後台或是攝影機沒拍到的場合是否有過互動。

此前，川普貼身顧問霍普希克斯（Hope Hicks）確診新冠肺炎，近期多次陪同川普出席行程，包括9月29日在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）的首場總統候選人電視辯論。據了解，霍普希克斯在辯論當日就已出現症狀，部分白宮人員是在1日上午才知道她確診的消息。

CNN白宮記者柯林斯（Kaitlan Collins）坦言，如今是美國總統大選倒數32天的敏感時刻，川普確診的消息是過去數十年來歷任美國總統最大的健康威脅，且川普團隊未來將面臨著許多問題，包括決定不透露部分消息以及做出這些決定的原因。

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