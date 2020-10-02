川普確診前14天行程曝！「造勢演說到處飛」　與支持者桌邊談話

▲川普29日在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）搭乘空軍一號，即將前往俄亥俄州參加首場辯論會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普1日確診新冠肺炎，立刻展開隔離治療。但是，由於目前仍不確定他何時染疫，因此前14天的行程成為外界關注焦點。在此期間，川普除了在白宮受訪、聽取簡報、召開會議與記者會外，也馬不停蹄地在美東各地造勢與演說，確診當天稍早才與支持者進行桌邊談話。

川普通常在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）搭乘空軍一號，旅行全國各地。他於9月18至10月1日期間，曾赴明尼蘇達州伯米集（Bemidji）、北卡州費夏洛特（Charlotte）、俄亥俄州代頓（Dayton）、賓州匹茲堡（Pittsburgh）、佛州傑克遜威爾（Jacksonville）與喬治亞州多賓斯（Dobbins）等地發表演說與造勢。

確診前2周，川普曾經參加科威特元首薩巴赫（Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah）的迎賓典禮，與司法部長巴爾（William Barr）召開會議，討論如何保護消費者免於社交媒體濫用。他也在白宮分別接見豬玀灣事件老兵（Bay of Pigs Veterans）、基督教福音派宗教領袖與金星家庭（Gold Star Families）陣亡將士家屬。

▲川普與拜登29日展開首場辯論會，未料2天後就宣布確診。（圖／路透）

確診前5天期間，川普曾在華盛頓特區的川普國際飯店（Trump International Hotel）、紐澤西州的川普國家高爾夫俱樂部（Trump National Golf Club）與支持者展開桌邊談話，也到明尼蘇達州參加募款委員會接待活動。

其中最引人關注的，即川普29日與民主黨候選人拜登在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）展開首場辯論會，2人都未戴口罩，在沒有壓克力板隔絕的舞台上大打口水戰。

如今川普宣布確診，2日原定行程幾乎全部取消，目前只留下中午12時15分主持一場電話會議，討論如何為身體脆弱的老年人提供新冠肺炎相關支持。他表示，隔離期間仍待在家中，繼續處理公務，履行總統職責。

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