　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美大選再爆「十月驚奇」！川普難逃魔咒拋確診震撼彈　選戰迎波瀾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普髮型,川普頭髮。2017年11月10日，川普在北京準備登上空軍一號前往越南。（資料照／路透）

▲川普逃過2016年的十月魔咒，怎知4年後卻在選前確診新冠肺炎。（資料照／路透）

記者王佩翊／編譯

距離美國總統大選僅剩1個月，總統川普2日透過推特證實，自己與妻子梅蘭妮亞已確診新冠肺炎，並將從即刻起開始隔離，同時緊急取消短期內的公開活動，僅主持一場電話會議。此外，白宮醫師稍早也發表聲明，雖然川普夫婦感染新冠肺炎，但尚未出現症狀，狀況良好，將在家中休養，在此期間仍會持續處理公務，履行總統職責。然而川普在10月的第二天就傳出確診消息，也不得不讓人聯想到每逢美國總統大選時的「十月驚奇」，就連川普本人也難逃魔咒。

▲▼ 美國總統川普最信任的白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）2月27日赴眾議院就通俄案作證，隔天就閃電請辭。（圖／路透）

▲繼霍普．希克斯確診後，川普與梅蘭妮亞也確診感染新冠肺炎。（圖／路透）

美國總統大選進入白熱化階段，然而川普的貼身女顧問霍普．希克斯（Hope Hicks）卻在1日傳出確診消息。川普與梅蘭妮亞得知消息後隨即接受檢測，並在2日確診感染新冠肺炎，而川普第一時間也在推特上證實此項消息，震驚全球。白宮隨後發表了正式公告表示，川普與梅蘭妮亞接受檢測後，採檢結果呈陽性，不過兩人健康狀況良好，尚未出現症狀，將會留在家中隔離休養。

事實上，與出席公開場合皆會配戴口罩的對手拜登相比，川普對於配戴口罩一事可以說是非常嗤之以鼻。他甚至說，自己只會在「有必要時才會配戴口罩」。不僅如此，他更是在首場電視辯論會中自信地說道，要不是當局的防疫措施，美國將會有更多的人死於新冠肺炎，如今卻傳出自己與妻子確診，可以說是極為諷刺。

▲▼川普,拜登,華勒斯,辯論會。（圖／路透）

▲民主黨總統候選人拜登2天前才剛與川普進行首場電視辯論會，兩人皆沒有配戴口罩。（圖／路透）

川普傳出確診後，也讓各界再度開始討論每逢美國總統大選的「十月驚奇（October surprise）」魔咒。所謂的十月驚奇是指，四年一度的美國總統大選每到選戰尾端，無論是自然發生或是故意被製造曝光，總是會爆出足以改變整體局勢或是影響選舉結果的重大消息。

十月驚奇中最有名的就是1972年美國國安顧問季辛吉代表尼克森政府對外稱「越戰必能獲勝」、1980年伊朗釋出消息稱「若是卡特當選，將不會釋放美國人質」、2000年小布希酒駕被捕的案底曝光以及2016年聯邦調查局重啟「希拉蕊郵件爭議」的調查等。

根據《CNN》報導，川普確診消息傳出後，美國期貨下跌439點（或1.6％)，SPX期貨下跌2％、那斯達克指數下跌1.8％。彭博社指出，川普如今感染新冠肺炎，未來恐怕將會衝擊到經濟、地緣政治，包括現在南海、中美關係等，而川普的病情嚴重程度也備受關注。

▲美國總統川普,副總統彭斯。（圖／路透）

▲如果川普病情惡化至無法工作，將會由副總統彭斯優先代理職務。（圖／路透）

如果川普的病情嚴重到無法處理公務，甚至是發推特，依據美國憲法第25條修正案，川普可把權力移交給副總統彭斯（Mike Pence），且在自身狀況恢復後隨即收回權力。然而有人擔心，彭斯9月28日曾經與川普一同參加白宮的新冠肺炎工作簡報記者會，當時兩人都未戴上口罩，彭斯有可能因此染疫。如果不幸兩人都重病到無法履行職務時，依據法律程序，將會由眾院議長、全美地位第三高的官員裴洛西（Nancy Pelosi）接任總統職務。

彭斯稍早已在推特對川普致意表示，「我與我的太太凱倫都一起為我們親愛的朋友、總統川普與梅蘭妮亞送上愛與祝福。我們和全國成千上萬的人民祈禱他們能盡快康復。願上帝保佑你們，親愛的總統川普與第一夫人梅蘭妮亞。」

▲川普,梅蘭妮亞。（圖／路透）

▲川普與妻子梅蘭妮亞雙雙確診。（圖／路透）

第一夫人梅蘭妮亞在消息曝光後也透過推特表示，「在呈現陽性反應之後，我正在家中隔離，一切感覺很良好，也推掉之後的行程，請大家確保自身健康安全，我們會一起度過難關」。

另外兩位讓外界擔心的則是9月底和川普一同出席電視辯論會的民主黨候選人拜登與主持人華勒斯。儘管當時主辦單位做足了防疫措施，只開放100人到場觀看，並要求所有入場者都需提出陰性檢測報告，且戴上醫用口罩隔席而坐，保持社交距離，但卻怎麼也沒想到作為「唯三」沒有配戴口罩之一的川普竟會在辯論會2天後與第一夫人雙雙確診。

雖然主辦單位已拉開三人在台上的距離，但辯論會當時，不論是川普、拜登或是華勒斯都沒有配戴口罩，而且講台上也沒有配置壓克力隔板以隔開飛沫，按照川普在過程中激動發言與插話的狀況看來，從他口中噴出的飛沫，恐怕早已將病毒帶給拜登與華勒斯。

拜登已經高齡77歲，就連一旁的主持人華勒斯也已經72歲，作為一旦感染就容易引發重症化的高齡者，兩人的健康狀態也是未來外界擔憂的焦點。目前拜登與華勒斯都尚未針對此事進行回應，或是表達是否將接受檢測。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
恐怖輾人瞬間曝光！宜蘭男酒駕撞母子肇逃　司機狂追1km逮人　
賴琳恩在家穿這樣！「深V激短褲」噴鼻血
前感染科醫師「川普是重症高危險族群」　曝光病情關鍵日期
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普染疫引爆「國安危機」擔憂！　CNN：美國深陷危險地帶

歐盟峰會聲明　嚴重關切中國人權及香港情勢

美大選再爆「十月驚奇」！川普難逃魔咒拋確診震撼彈　選戰迎波瀾

川普確診前14天行程曝！「造勢演說到處飛」　與支持者桌邊談話

快訊／美國務卿蓬佩奧新冠檢測出爐！　親曝：重新考慮亞洲行程

川普染新冠「症狀可能一周後出現」　CNN：拜登要立即接受檢測！

亞塞拜然曝「連續爆襲亞美尼亞」影片　坦克當場下陷…士兵頭顱噴散！

2020諾貝爾3大重點一次看！獎金提高、頒獎改線上、24位得主預測

ㄟ靠死！她爽中彩券寄回去領獎　郵局竟出包「搞丟信件」

仿《辛普森》惡搞「川普躺棺材」！推特狂酸確診新冠　鐵粉炸怒

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

用牙線棒取出果肉！30秒就剝好 中秋快速學會4種創意柚子切法

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

資源回收車撞母女後看一眼逃逸 警連查5天...見肇事者家鼻酸落淚

買房遇惡鄰！找他理論死不開門 震樓器「咚咚聲」一天持續10小時

鍾欣凌cue許孟哲《我的婆婆2》演一哥　期待三角戀先打槍「許傑輝、許效舜」

川普染疫引爆「國安危機」擔憂！　CNN：美國深陷危險地帶

歐盟峰會聲明　嚴重關切中國人權及香港情勢

美大選再爆「十月驚奇」！川普難逃魔咒拋確診震撼彈　選戰迎波瀾

川普確診前14天行程曝！「造勢演說到處飛」　與支持者桌邊談話

快訊／美國務卿蓬佩奧新冠檢測出爐！　親曝：重新考慮亞洲行程

川普染新冠「症狀可能一周後出現」　CNN：拜登要立即接受檢測！

亞塞拜然曝「連續爆襲亞美尼亞」影片　坦克當場下陷…士兵頭顱噴散！

2020諾貝爾3大重點一次看！獎金提高、頒獎改線上、24位得主預測

ㄟ靠死！她爽中彩券寄回去領獎　郵局竟出包「搞丟信件」

仿《辛普森》惡搞「川普躺棺材」！推特狂酸確診新冠　鐵粉炸怒

中職／謝榮豪休2個月才又丟球　想趕快歸隊一起拚戰

逆準租屋人生「買1樓邊間房」　內行揭6爽點：同價格，多1/3空間

2020年國際慈濟人醫年會 25國齊精進雲端相會

每口都是銷魂海味！高雄超狂「爆漿鱈魚卵雞排」　還有限量隱藏版必吃

Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團

友躺旁邊熟睡！12歲少女遭男網友硬上　爸開門見「三人共床」氣炸

少婦帶兒偷情！尪怒打小王秒變「父子激鬥」　他驚爆：姦夫是兒子同學

宜蘭男酒駕撞母子肇逃…「恐怖輾人」瞬間曝！正義司機狂追1km逮人

中職／雷艾斯被統一攻破　劉育辰：最強洋投還是索沙

抓到了！通緝男誆換機摸走2iPhone　遇警拒捕打傷副所長

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

即／川普確診新冠肺炎　即刻開始隔離

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

川普確診新冠　恐掀總統大位爭奪戰

川普與妻確診！美股期貨「狂跌400點」

川普確診新冠取消行程　白宮醫揭病況

港媒稱「美豬換不到美軍」：2大泡泡破了

日本旅法名廚「遭控性侵」後自殺

25歲台男命喪澳洲　警方研判車禍致死

南海、台海戰機猛飛！外媒曝「台灣人超緊張」

梅蘭妮亞確診後首發聲：在家隔離中　一切都好

第二場辯論恐喊卡！拜登2天前同台沒戴口罩

顧問確診！川普：準備開始隔離程序

亡母詭異地窖…破門驚見「千萬現金」

更多熱門

相關新聞

酸川普染疫　李正皓轟葉毓蘭

酸川普染疫　李正皓轟葉毓蘭

美國總統川普夫婦確診新冠肺炎震驚國際，國民黨立委葉毓蘭隨後在臉書發文諷刺「台灣能幫忙」，只要川普搭空軍一號到台灣治療，我方可確保之後他篩檢結果會是「中國病毒」（Chinese virus）陰性。不料，在網路上掀起輿論，前國民黨員李政皓批評，不拿任何病人的病情開玩笑是基本的道德，這根本就是台灣之恥，等著請辭吧！

川普染疫美股油價全嚇跌　台投資人挫咧等

川普染疫美股油價全嚇跌　台投資人挫咧等

川普確診　她列「6點陰謀論」曝：是計劃之一

川普確診　她列「6點陰謀論」曝：是計劃之一

即／蓬佩奧新冠檢測出爐！

即／蓬佩奧新冠檢測出爐！

川普確診「3老人陷危機」！名醫：有個國家一定倒大楣

川普確診「3老人陷危機」！名醫：有個國家一定倒大楣

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普民主黨拜登美國選舉小知識北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／川普確診新冠肺炎　即刻開始隔離

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

小鬼妹夫把他刺在身上！網淚：看過最美的刺青

「小鬼來不及做的事」爸幫完成！　

懷念小鬼！楊丞琳、海芬等人齊聚過中秋

「6男3女」雜交趴　收費2.5H開放觀戰

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

17歲少年烤肉續攤　無照載女友摔魚塭溺斃

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

白雪公主半夜誕生！笑臉睡阿公腿

名模引產抱兒遺體痛哭：寶寶沒了

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

林志玲首對外發聲！高EQ陸網都服

更多

最夯影音

更多
夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」
超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面