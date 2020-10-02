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川普若病到「連推特也發不了」　副總統彭斯將代理職務！

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▲▼ 美國總統川普及副總統彭斯。（圖／路透）

▲美國總統川普及副總統彭斯。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普2日在推特證實，他與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，消息震驚全球。儘管川普本人與白宮醫師都堅稱，兩人目前的健康狀況良好，雖然會取消未來幾天的對外行程，但在隔離康復期間仍會繼續執行公務，履行總統職責，不過各界也紛紛開始分析，要是川普真的惡化到必須休養，將由誰代理他的職務。

綜合外媒分析報導，即便川普已經確診，但根據他的病情程度也整體局勢將會有不一樣的發展，其中最重要的便是他本人是否喪失行動能力。雖然川普確診消息已經造成股市下跌，但地緣政治風險諮詢公司歐亞集團總裁伊恩布雷默（Ian Bremmer）分析，如果川普只是被隔離在白宮，但能繼續處理公務且一如往常地瘋狂發推特，那麼對市場的影響可以說是微乎其微。

就算川普真的病到連推特都不能發，依據美國憲法第25條修正案，川普可把權力移交給副總統彭斯，且在自身狀況恢復後隨即收回權力；依據法律程序，若是正副總統都已經不在人世，將會由眾院議長、全美地位第三高的官員裴洛西（Nancy Pelosi）接任總統職務。

彭斯稍早也在推特上寫道，「我與我的太太凱倫都一起為我們親愛的朋友、總統川普與梅蘭妮亞送上愛與祝福。我們和全國成千上萬的人民祈禱他們能盡快康復。願上帝保佑你們，親愛的總統川普與第一夫人梅蘭妮亞。」

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