川普若病到「連推特也發不了」　副總統彭斯將代理職務！

▲美國總統川普及副總統彭斯。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

美國總統川普2日在推特證實,他與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎,消息震驚全球。儘管川普本人與白宮醫師都堅稱,兩人目前的健康狀況良好,雖然會取消未來幾天的對外行程,但在隔離康復期間仍會繼續執行公務,履行總統職責,不過各界也紛紛開始分析,要是川普真的惡化到必須休養,將由誰代理他的職務。

綜合外媒分析報導,即便川普已經確診,但根據他的病情程度也整體局勢將會有不一樣的發展,其中最重要的便是他本人是否喪失行動能力。雖然川普確診消息已經造成股市下跌,但地緣政治風險諮詢公司歐亞集團總裁伊恩布雷默(Ian Bremmer)分析,如果川普只是被隔離在白宮,但能繼續處理公務且一如往常地瘋狂發推特,那麼對市場的影響可以說是微乎其微。

就算川普真的病到連推特都不能發,依據美國憲法第25條修正案,川普可把權力移交給副總統彭斯,且在自身狀況恢復後隨即收回權力;依據法律程序,若是正副總統都已經不在人世,將會由眾院議長、全美地位第三高的官員裴洛西(Nancy Pelosi)接任總統職務。

彭斯稍早也在推特上寫道,「我與我的太太凱倫都一起為我們親愛的朋友、總統川普與梅蘭妮亞送上愛與祝福。我們和全國成千上萬的人民祈禱他們能盡快康復。願上帝保佑你們,親愛的總統川普與第一夫人梅蘭妮亞。」

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania.