川普夫婦確診「副總統暖心回應」：與全美數百萬人一起祈禱

▲美國副總統彭斯(Mike Pence)回應川普確診一事。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

美國總統川普1日透過推特證實,他與夫人梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎,即刻起開始進行隔離,直呼「我們會一起度過難關的。」副總統彭斯(Mike Pence)隨後發聲回應,他與其妻子凱倫(Karen)都要向總統夫婦送上最誠摯的愛與祈禱,「上帝保佑你們,總統川普與我們美好的第一夫人梅蘭妮亞」。

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania.