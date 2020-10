梅蘭妮亞確診後首發聲！推特洩心情：我在家隔離中　一切都很好

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普幕僚霍普希克斯(Hope Hicks)確診,隨後川普與妻子梅蘭妮亞立即接受新冠肺炎篩檢,稍早確定呈現陽性反應。川普即在推特上公開此消息,不僅國際震驚、美國期貨也應聲下跌400多點。在丈夫宣布完健康狀況後,梅蘭妮亞也首發聲:「我正在家中隔離,感覺相當好,也會一起度過難關」。

▲美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)確診。(圖/路透)

綜合外媒報導,川普自新冠疫情以來,對於疫情控制受到許多輿論抨擊,其自身對於疫情也顯得相當輕忽,多次不採納幕僚、外界建議,隨著美國大選僅剩33天,如今川普傳出與妻子確診,不僅大選行程受到動搖,更可能影響整個美國大選日期與局勢。

川普妻子梅蘭妮亞在確診之後,剛剛首度在推特發文,表示「在呈現陽性反應之後,我正在家中隔離,一切感覺很良好,也推掉之後的行程,請大家確保自身健康安全,我們會一起度過難關」。

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.