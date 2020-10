川普與妻確診！美股期貨「狂跌400點」　全球震驚關注　

記者陳亭伃/綜合報導

台灣時間2日午間,美國總統川普傳出與妻子梅蘭妮亞確診,他在推特上發出聲明後,白宮隨即發表正式公告,表示川普與梅蘭妮亞接受檢驗之後,新冠肺炎測試呈現陽性。消息不僅延燒到即將到來的美國總統大選,美股期貨也應聲暴跌逾400點,最低來到27197點。

▲川普確診美國期貨應聲暴跌。(圖/路透)

根據《CNN》報導,美國期貨下跌439點(或1.6%),SPX期貨下跌2%、那斯達克指數下跌1.8%。稍早傳出川普幕僚霍普希克斯(Hope Hicks)確診,川普與梅蘭妮亞隨即接受篩檢,結果出爐確定感染新冠肺炎,讓僅剩一個月將到來的美國總統大選可能出現變數。

彭博社指出,川普如今感染新冠肺炎,未來恐怕將會衝擊到經濟、地緣政治,包括現在南海、中美關係等,而川普的病情嚴重程度也備受關注。在新冠疫情衝擊下,美國經濟2020年幾乎被重挫,如今面對川普確診,全球政經也將受到影響。

▲美股期貨大跌400多點、爾後逼近500點。(圖/翻攝自新浪財經)

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!