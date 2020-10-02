川普與妻確診！美股期貨「狂跌400點」　全球震驚關注　

記者陳亭伃／綜合報導

台灣時間2日午間，美國總統川普傳出與妻子梅蘭妮亞確診，他在推特上發出聲明後，白宮隨即發表正式公告，表示川普與梅蘭妮亞接受檢驗之後，新冠肺炎測試呈現陽性。消息不僅延燒到即將到來的美國總統大選，美股期貨也應聲暴跌逾400點，最低來到27197點。

▲川普確診美國期貨應聲暴跌。（圖／路透）

根據《CNN》報導，美國期貨下跌439點（或1.6％)，SPX期貨下跌2％、那斯達克指數下跌1.8％。稍早傳出川普幕僚霍普希克斯（Hope Hicks）確診，川普與梅蘭妮亞隨即接受篩檢，結果出爐確定感染新冠肺炎，讓僅剩一個月將到來的美國總統大選可能出現變數。

彭博社指出，川普如今感染新冠肺炎，未來恐怕將會衝擊到經濟、地緣政治，包括現在南海、中美關係等，而川普的病情嚴重程度也備受關注。在新冠疫情衝擊下，美國經濟2020年幾乎被重挫，如今面對川普確診，全球政經也將受到影響。

▲美股期貨大跌400多點、爾後逼近500點。（圖／翻攝自新浪財經）

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