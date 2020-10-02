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ㄟ靠死！她爽中彩券寄回去領獎　郵局竟出包「搞丟信件」

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▲▼樂透,彩券,中獎,示意圖。（圖／視覺中國）

▲美國一名女子中獎，卻不幸被郵局搞丟彩券。（圖／視覺中國）

實習記者周依儒／綜合報導

美國佛羅里達州一名女子日前買了一張彩券，超幸運的中了1000美元（約新台幣2.9萬元），但由於新冠疫情的關係，所有彩券公司都關閉只能用郵寄領獎，女子於是寄信到彩券公司兌獎，但沒想到在郵寄途中搞丟彩券，讓她一毛錢都拿不到。

根據《福斯新聞》報導，佛羅里達州塔拉赫西（Tallahassee）的女子柏傑絲（Sue Burgess），日前買了一張彩券中了1000美元，按照原本規定，超過600美元（約新台幣1.7萬元）的彩券都可親自到當地的彩券中心領錢，但由於疫情影響，所有彩券中心都沒有對外開放，因此柏傑絲就必須將彩券寄到彩券公司，或是直接放進彩券公司的郵箱內。

▲▼中獎,樂透,彩券,贏家,示意圖。（圖／視覺中國）

▲好不容易當一回樂頭得主結果大出包。（圖／視覺中國）

柏傑絲表示，她買的這款彩券是要登記姓名和聯絡方式的，但之前因為沒有注意到中獎的電郵通知，直到兌獎期限前幾天才接獲樂透公司的電話，情急之下想說美國郵政非常可靠，就決定直接寄掛號信到彩券公司。但沒想到當柏傑絲追蹤信件進度時，卻發現她的掛號信在8月12號的上午7點12分才到達塔拉赫西郵局，根本就沒有送到彩券公司！

柏傑絲趕緊聯繫了彩券公司，但對方卻表示他們只認券不認人，沒有彩券就不能領錢。美國郵政對柏傑絲表示非常抱歉，目前已經展開信件去向的調查。而彩券公司也表示，他們根本沒有收到柏傑絲的中獎彩券，但如果最後柏傑絲有找到他的掛號信，就算已經過了兌獎期限，仍然會支付1000元美金的獎金。

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