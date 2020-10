若川普確診新冠　彭博曝「下一步危機」：總統大位爭奪戰

▲美國總統川普及第一夫人梅蘭妮亞現已宣布,準備展開隔離程序。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國白宮人員陸續感染新冠肺炎,現在更因為幕僚霍普希克斯(Hope Hicks)確診,總統川普夫婦在接受病毒檢測後宣布自主隔離。這是否將影響川普參加15日第二次總統候選人電視辯論仍不得而知,但彭博指出,一旦美國正副總統同時因新冠病倒,將引爆一場全面性憲法危機,掀起總統大位爭奪戰。

綜合彭博、BBC報導,身為三軍統帥的美國總統一旦感染新冠肺炎,生病的嚴重程度將會衝擊經濟及地緣政治,特別是川普本人是否喪失行動能力。

▲一旦川普診斷出病情,股市將會受到衝擊。(圖/達志影像/美聯社)

地緣政治風險諮詢公司歐亞集團總裁伊恩布雷默(Ian Bremmer)坦言,一旦川普診斷出病情,股市下跌是肯定會有的,但這依據病情有所差距,「如果川普確診被隔離在白宮,但繼續掌管政府,還可以瘋狂發推特,那我想,這對市場的影響微乎其微。」

即便是川普病到連推特都不能發,依據美國憲法第25條修正案,川普可把權力移交給副總統,且在自身狀況恢復後隨即收回權力;依據法律程序,就算是正副總統都已經不在人世,喬治梅森大學法學教授索銘(Ilya Somin)直說,這時候將會由眾院議長接手。

只不過,憲法專家警告,一旦川普和副總統彭斯因為感染新冠肺炎失去行動能力,可能引發新一輪混亂。密西根州立大學法學教授考爾特(Brian Kalt)指出,即使總統這個位子只空閒數小時,對國家來說也都是極其危險的事,若2人都無法履行職責,誰都不能援引憲法第25條修正案。

▲ 美國總統川普(右)及副總統彭斯(左)。(圖/路透)

儘管憲法指示國會制定法律,把眾院議長列為接掌總統職位的人選,但考爾特指出,憲法沒有提供程序來確認總統是否「無能力」履行職責,可能爆發川普、彭斯或他們的代理律師表達自身適合任職的同時,眾院議長宣稱成為代理總統的狀況。

隨著美國大選第二場總統候選人辯論即將於15日在佛州邁阿密登場,川普如今已宣布與夫人梅蘭妮亞自主隔離,這是否影響辯論進行仍不得而知。路透社指出,2人的病毒檢測結果最快當地1日或2日就會有結果。

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!