　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

幾天前才認生父！11歲少年與繼父打獵　「被當小鹿誤擊」血染森林慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼扎卡里遭到繼父用獵槍誤射，當場死亡。（圖／翻攝自當事人母親臉書）

扎卡里（右）遭到繼父用獵槍誤射，當場死亡。（圖／翻攝自當事人母親臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國密西根州來到一年一度的「自由狩獵節」，不少家庭都會帶著青少年一起加入，然而一名11歲少年卻跟繼父、母親夜間狩獵時，被誤認為是一隻鹿，被繼父當場開槍打死，而少年的生父在事後接受訪問時，難過的表示，「都來不及見到兒子，就天人永隔覺得非常痛苦」。

綜合外媒報導，11歲少年扎卡里（Zachary Rock）當時與母親、繼父一起參加夜間狩獵，一行人走到林區之後，些微拉開距離的行動。扎卡禮的繼父在發現到疑似有鹿出沒之後，開始緊密追蹤，直到最後一刻開槍時，驚覺竟然是打中了扎卡里。

扎卡里的母親與繼父立刻通報警消，在等待過程中也替他做了心肺復甦術，被緊急送往醫院搶救後，還是因為失血過多死亡，警方也依過失致死罪將扎卡里的繼父收押。

消息傳到扎卡里的生父曼福林（David Manfrin）耳裡感到相當難過，因為他從未見過自己的親生兒子，「我第一次看到他，就是在棺材裡，幾個月才知道扎卡里是自己的親生兒子，曾經有用視訊交談過，我迫不及待的想要抱抱他，現在都等不到了」。

►東西這樣買起來

Absolutely awful.

Metro 發佈於 2020年9月15日 星期二

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
川普夫婦確診　美股期貨「狂跌400點」
快訊／川普確診新冠肺炎！與梅蘭妮亞雙雙中鏢
澎恰恰苦還1.2億債「我已經快撐不住」　嘆：狀況完全失控
婆婆突叩：快到了　強勢霸住喊「有出100萬頭期款」媳婦崩潰
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跳海女失蹤2年「竟在海上漂8hrs」　女兒以為母已死…接消息奔認親！

WHO爆性侵！醫師藉「治伊波拉名義」關房門　硬上50女…搞大2肚子

她沿街發酒瘋遭扯下比基尼　竟「上空捧奶晃晃挑釁」路人爸媽看傻！

女同志情侶騙跳艷舞　他慘遭「分屍＋剁手指」盜走存款…屍塊卡懸崖揭案！

川普與妻確診！美股期貨「狂跌400點」　全球震驚關注　

她新冠檢測後「鼻子狂噴謎樣液體」　醫驚見頭骨破洞：腦液流出！

快訊／川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

比太陽亮50億倍！　NASA釋出超新星「SN 2018gv」影像曝光

若川普確診新冠　彭博曝「下一步危機」：總統大位爭奪戰

幾天前才認生父！11歲少年與繼父打獵　「被當小鹿誤擊」血染森林慘死

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

用牙線棒取出果肉！30秒就剝好 中秋快速學會4種創意柚子切法

資源回收車撞母女後看一眼逃逸 警連查5天...見肇事者家鼻酸落淚

買房遇惡鄰！找他理論死不開門 震樓器「咚咚聲」一天持續10小時

鍾欣凌cue許孟哲《我的婆婆2》演一哥　期待三角戀先打槍「許傑輝、許效舜」

川普與妻確診！美股期貨「狂跌400點」　全球震驚關注　

她新冠檢測後「鼻子狂噴謎樣液體」　醫驚見頭骨破洞：腦液流出！

快訊／川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

比太陽亮50億倍！　NASA釋出超新星「SN 2018gv」影像曝光

若川普確診新冠　彭博曝「下一步危機」：總統大位爭奪戰

幾天前才認生父！11歲少年與繼父打獵　「被當小鹿誤擊」血染森林慘死

南海、台海戰機猛飛！外媒曝「台灣人其實超緊張」　中方嗆：勿阻祖國統一

日本第1高中驚爆「神鬼代考」！弟當槍手助哥入學　上課半年才被發現

官方證實華為產品有「嚴重安全問題」！英政府：沒信心他們能解決

川普拒絕「改變辯論形式」：我上次輕鬆獲勝　為什麼要改變？

最後一擊人選是杜蘭特　厄文發言暗諷詹姆斯

川普與妻確診！美股期貨「狂跌400點」　全球震驚關注　

前空姐胡文華體驗在地文化　達人虧「別像上次一樣」

中職／勝投王德保拉對羅力　運彩看好兄弟

池江璃花子病癒復出第二戰排第4　「我游出了第二人生的最佳」

102萬人死亡！他驚呼新冠病毒弱爆　患者曝「染病200天」地獄過程

嘉義外傘頂洲作業翻船落海　中研院澄清：非院內計畫與相關人員

LIVE／「確診+2」國內累計517例　指揮中心14:00最新說明

譚兵讀武／共機823砲戰飛臨台灣？　駐台美軍花天酒地穩民心

車商女業務拒男友邀約　中秋陪新歡烤肉…他找7人把汽車展示中心砸了

國際熱門新聞

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

即／川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

港媒稱「美豬換不到美軍」：2大泡泡破了

日本旅法名廚「遭控性侵」後自殺

25歲台男命喪澳洲　警方研判車禍致死

亡母詭異地窖…破門驚見「千萬現金」

顧問確診！川普：準備開始隔離程序

驚奇貓看主人泡澡　誇張表情笑翻

為拍網美照...他「瞬間滅頂」12萬人跪了

半數美參議員致函貿易代表　籲啟動美台BTA談判

紐時：美中科技戰白熱化　台積電左右為難

美宣布接收1.5萬難民　香港納入

美大選辯論後　賭盤看好拜登贏面大

更多熱門

相關新聞

川普避踩「北京紅線」！學者曝關鍵

川普避踩「北京紅線」！學者曝關鍵

距離美國總統大選約剩1個月，政治大學國際事務學院外交學研究所博士譚偉恩表示，川普總統為求連任，日後會將「反中牌」發揮到極致，但卻不至於到爆發衝突的程度，因此踩踏北京紅線的事情，如「台美建交」、「南海熱戰」等情境，他認為都不可能發生。

住家驚現30cm雙頭蛇　2頭皆有意識

住家驚現30cm雙頭蛇　2頭皆有意識

白宮官員：40萬中國學生僅1%涉風險

白宮官員：40萬中國學生僅1%涉風險

美情報機關須改革　才可與中抗衡

美情報機關須改革　才可與中抗衡

十一國慶大禮　美5架軍機飛南海

十一國慶大禮　美5架軍機飛南海

關鍵字：

打獵自由狩獵節美國繼父射殺

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

小鬼妹夫把他刺在身上！網淚：看過最美的刺青

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

懷念小鬼！楊丞琳、海芬等人齊聚過中秋

「小鬼來不及做的事」爸幫完成！　

17歲少年烤肉續攤　無照載女友摔魚塭溺斃

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

「6男3女」雜交趴　收費2.5H開放觀戰

即／川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

名模引產抱兒遺體痛哭：寶寶沒了

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

林志玲首對外發聲！高EQ陸網都服

白雪公主半夜誕生！笑臉睡阿公腿

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

更多

最夯影音

更多
夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」
超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面