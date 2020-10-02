南海、台海戰機猛飛！外媒曝「台灣人其實超緊張」　中方嗆：勿阻祖國統一

▲美軍日前在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著美國大選將至、近期遇上中國「十一國慶」，中美兩方在南海的部署較勁更加明顯，台灣夾在中間更顯得台海問題更加敏感。近期中國不斷的警告，外媒報導，「台灣人顯得相當有感，不僅電視媒體大篇幅報導，民眾也稍顯憂心，衝突感受度明顯提升。」

根據英國《每日快報》報導，適逢中國十一國慶，不避諱在前期就宣布在四大海域（南海、東海、黃海、渤海）進行軍演，不僅讓原先南海紛爭中的國家相當緊張，美軍也積極部署，30日派出5架軍機到南海，其中包括一架海軍反潛巡邏機。

中美兩國在南海海域、台海問題上近期多次琢磨喊話，讓台灣媒體大篇幅報導，引發外媒關注。《每日快報》報導即分析，台灣人「明顯有感」也因此宣布將與美國在印太地區建設上進行合作。美官員表示，這些計畫支持新興市場；台灣外交部長吳釗燮則回應，兩國關係更加往上一層樓。

而這樣的互動卻讓中方相當不滿，中國國務院總理李克強在國慶招待會上表示，「堅持一中原則和九二共識」，堅決反對任何台獨行徑，推進兩岸關係和平發展與祖國統一。如今中、美、台三方各持立場與行徑，美國大選後亞太地區局勢如何走，不僅周邊國家，全球都已繃緊神經關注。

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