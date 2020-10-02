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鉀離子飆高恐致命！他「嘴一張」揪出元凶了...連洗腎都在吃

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市售八仙果防腐劑、鈉含量超標　孩童吃多恐易怒過動（圖／記者魏妤庭攝）

▲八仙果。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

血液透析又被俗稱為洗腎、洗血，如果病患已經在洗腎了，除非特殊狀況，一般來說應盡量避免高鉀的食物。臉書「血液透析讀書會」日前表示，一名腎友因鉀離子飆升至6.8mmol/L而胸悶不適，雖然平時不會吃高鉀的食物，但卻時常口含八仙果；事實上，八仙果高鉀、高糖、高鈉，因此如果長期大量使用，恐會導致血中鉀離子居高不下，嚴重者還可能會發生致命性心律不整，危及生命。

臉書粉專「血液透析讀書會」日前發文表示，他們有一名腎友在上週洗腎後，感到胸悶不適，當晚送急診檢查後，發現鉀離子竟高達6.8mmol/L。因此，院方便立刻啟動高血鉀的處置，替病人安排血液透析，在洗了2個多小時後，數值才終於回歸正常。

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鉀離子的正常數值應落在3.5至5.1mmol/L，由於腎友才剛洗完腎，所以鉀離子高到6.8mmol/L根本不合理。醫師事後詢問病人是否有吃高鉀的食物或喝果汁，結果都得到否定的答案；想不到在找到原因之前，病人當晚又因血壓低、胸悶而送急診，測量後發現鉀離子竟又超標，高達6.1mmol/L。

▲洗腎,糖尿病,血糖,量血糖,血糖測紙。（圖／翻攝自pixabay）

▲有在洗腎的患者也要多注意血糖的數值。（示意圖／取自Pixabay）

正當醫師百思不得其解的同時，團隊總算找到解答，病人的確沒有吃高鉀的食物，但卻因為時常感到口乾舌燥，所以無論是在洗腎或是在急診，幾乎隨時隨地都會含著八仙果。八仙果又被稱為柚子蔘，製作過程會以鹽和糖來醃，並使用至少8種中藥，因為「高鉀、高鈉、高糖」，鉀離子當然爆表。

因此，在食用口含的零嘴與喉糖前務必謹慎注意，製作過程所添加的東西都很可能會是致使鉀離子飆高的元凶。此外，文末也強調，腎臟病的患者對高鉀食物的攝取必須有所限制，因此才會無法過度食用水果與中藥濃縮製成的潤喉劑，其中八仙果、羅漢果、中藥喉片都要嚴加注意。

八仙果的基底可以是佛手柑、白柚等水果，但致使鉀離子過高的元凶並不是柚子、葡萄柚或佛手柑，關鍵其實是在於製作過程所添加的中藥。不過，由於各家業者製作八仙果的配方不太一樣，因此實際上的鹽、糖和鉀離子含量都不盡相同。

本文經臉書粉專「血液透析讀書會」授權使用

我們有一位腎友，上個星期發生了一件很「離奇」的事情，在這邊跟各位分享。 ...

血液透析讀書會發佈於 2020年9月30日 星期三

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