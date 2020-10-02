官方證實華為產品有「嚴重安全問題」！英政府：沒信心他們能解決

▲英國政府通訊總部發表報告證實，華為產品有安全性缺陷。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國政府通訊總部（GCHQ）1日發表了一份有關華為產品的最新檢測報告，報告中認為，華為的產品存在著「嚴重的安全性問題」，有可能會因此遭到駭客入侵，進而影響英國的網路運行。調查人員雖然相信該漏洞並非北京當局干預所致，但仍然沒有信心華為能有效解決相關安全性問題。

《天空新聞網》報導，根據該份報告顯示，英國華為網路安全評估中心（HCSEC）的調查人員發現，華為產品在軟體工程與網路安全上出現嚴重缺陷，具有安全性問題，如果駭客得知這些漏洞，有可能會就此侵入，並接連影響英國整體的網路運行。儘管英國政府已向華為提出警示，要求解決安全問題，但對於華為是否能有效維護旗下產品的安全性仍不具信心。

華為網路安全評估中心（HCSEC）是由華為與英國政府共同設立的單位，以讓英國國家網路安全中心（NCSC）審查華為的硬體與軟體，NCSC則隸屬於英國政府通訊總部（GCHQ）。

儘管華為產品被指稱擁有嚴重缺陷，但NCSC在該份檢測報告中表示，這些缺陷應該不是北京當局惡意干預所致，不過如果有駭客知道相關缺陷，並藉此侵入，可能會對英國網路造成巨大影響。

對此，華為表示，該公司致力於確保公開且透明的程序，並強調，「誠如NCSC的結論，這些問題並非中國政府惡意干預的結果，而且英國的網路也相較以往更加安全。」華為稱，即便該公司在軟體工程上仍屬於起步階段，但目前也持續提高相關能力。華為同時表示，該公司面臨10年來最嚴厲的審查，然而其他公司都不需要接受如此嚴厲的審核。