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美報告抗中「紅地圖沒台灣」網嗨爆！　挺我正名：台灣代表處

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▲▼ 美國眾議院中國任務小組封面地圖沒有台灣。（圖／翻攝自美國眾議院中國任務小組報告）

▲該份報告有多達六成的想法屬於跨黨派行動。（圖／翻攝自美國眾議院中國任務小組報告）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院中國任務小組9月30日發布一份新報告，為川普政府及國會勾勒出應對中國威脅的跨黨派行動藍圖，藉由調查中國共產黨數月之久，提出扭轉美國當前的「失敗」接觸戰略。但有網友發現，在這份報告的地圖當中，代表中國版圖的紅色區塊並沒有把台灣納入。

福斯新聞報導，該份報告點出83項重要發現及430項政策建議，針對美國對抗中國共產黨威脅提出更進一步的策略建議，包括提高美國生產確保醫療供應鏈安全，允許國防部資助新興技術試驗，加速美軍現代化等。

共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）坦言，中國「惡意行動」早已不受管束太久，「我們需要在國防方面創新，特別是人工智慧方面，也需要改變供應鏈，不僅僅在醫療區塊，所有和中國接觸的所有問題都要」。

值得一提的是，報告也提及台灣，不但呼籲美國與台灣達成雙邊自由貿易協議，允許我駐美外交機構名稱改為「台灣代表處」，因為「台北經濟文化代表處」稱呼已經過時，無法反映台美享有廣泛實質關係；同時國會也應該盡速通過與台灣相關法案，像是「台灣保證法」、「台灣主權象徵法」、「台灣獎學金法」等。

根據眼尖網友在PTT的發文，這份報告之中所繪製的封面地圖，代表中國的紅色區塊並沒有包含台灣，也沒有南海的九段線，換句話說，這是「美國官方認證，台灣跟南海都不屬於中國的一部分。」

▼共和黨領袖麥卡錫。（圖／達志影像／美聯社）

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