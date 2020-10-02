貼身顧問確診！2天前陪同出席辯論　川普自曝「正在等檢測結果」

▲白宮顧問希克斯（Hope Hicks）驚傳確診，川普透露他與梅蘭妮亞都已經接受檢測，正在等待結果出爐。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統大選進入白熱化階段，就在此時，川普的貼身顧問霍普．希克斯（Hope Hicks）驚傳新冠肺炎確診，而她最近多次隨行總統行程。根據最新消息，川普目前正在等待檢測結果。

川普1日向《福斯新聞》表示，「我剛剛出去檢測了……我猜（結果）稍晚就會出來。第一夫人也做了，因為我們跟霍普．希克斯共度了一些時光」。他表示，不確定自己是否需要隔離。

綜合CNN、《彭博社》等多家外媒報導，希克斯9月29日陪同出席俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）舉行的首場辯論會，被拍攝到沒戴口罩走下空軍一號，與旁人近距離接觸，9月30日也被目睹登上海軍陸戰隊一號（Marine One），與川普一起到明尼蘇達州參加造勢大會，當天活動結束後確診，並出現相關症狀。

▲美國總統川普的貼身顧問希克斯（Hope Hicks）驚傳確診。（圖／達志影像／美聯社）



一名匿名官員透露，一些曾與希克斯近距離接觸的白宮職員也收到了檢驗結果呈現陽性的通知，但川普沒有出現任何染疫跡象。

希克斯本人目前尚未對此回應。白宮發言人德埃爾（Judd Deere）說，「總統非常認真看待自己、所有支持他的人以及美國人民的健康與安全」。他表示，白宮恪守疾病管制與預防中心（CDC）的防疫指導方針，並在各種環境中確保總統健康。

上稿：09:48

更新：10:15

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